Tancar el portal amb clau pot sortir molt car: la pràctica que encara fan moltes comunitats i que posa en risc els veïns
La infracció del Codi Tècnic de l’Edificació pot comportar multes de fins a 3.000 euros, a més de responsabilitats civils i penals si hi ha un accident
En moltes comunitats de veïns encara es manté el costum de tancar el portal amb clau sobretot a la nit, amb la idea de reforçar la seguretat i evitar robatoris, intrusions o actes incívics. És una pràctica estesa i, per a molts propietaris, sembla de sentit comú. El problema és que aquesta decisió pot xocar de ple amb la normativa vigent quan converteix la porta principal en un obstacle en cas d’emergència. Allò que es presenta com una mesura de protecció pot acabar sent un risc greu per a tots els residents si impedeix una evacuació ràpida en un incendi, una explosió, un esfondrament o qualsevol altra situació límit.
La normativa que entra en joc és clara. D’una banda, el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), a través de la norma UNE-EN 179 i del Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’Incendi, estableix que les portes situades en recorreguts d’evacuació han de poder obrir-se fàcilment des de dins, sense clau i sense haver d’activar més d’un mecanisme. Això vol dir que, si el portal és una via de sortida, no es pot bloquejar amb pany i clau de manera que dificulti la sortida immediata. El motiu és senzill: en una emergència, segons, fum i pànic poden convertir qualsevol retard en una tragèdia.
El risc real darrere una decisió aparentment innocent
Els perills no són teòrics. Una porta tancada amb clau pot provocar col·lapses en l’evacuació, allaus de persones enmig del pànic, lesions greus i fins i tot morts per exposició al fum, al foc o a gasos tòxics. A més, també complica la feina dels bombers i dels equips de rescat, perquè qualsevol protocol d’emergència queda inutilitzat si la sortida està bloquejada. En un edifici amb nens, gent gran o persones amb mobilitat reduïda, el risc encara és més alt. Per això la normativa prioritza la seguretat col·lectiva per sobre de qualsevol decisió interna de la finca.
Què diu la Llei de Propietat Horitzontal i quines sancions hi pot haver
La Llei de Propietat Horitzontal reconeix que la comunitat pot prendre acords sobre els elements comuns, també sobre l’ús del portal. Però aquests acords no poden contradir una norma superior, i encara menys una relacionada amb la seguretat de les persones. Per tant, encara que els veïns aprovin per majoria o fins i tot per unanimitat tancar el portal amb clau, aquest acord pot ser impugnat si és contrari a la llei. En aquest punt, la mateixa Llei de Propietat Horitzontal obre la porta que els propietaris disconformes puguin recórrer decisions que considerin il·legals.
Si la comunitat manté aquesta pràctica i es produeix un incident, les conseqüències poden ser importants. Hi pot haver responsabilitat civil per danys i perjudicis, però també responsabilitat penal per imprudència greu si es demostra que el tancament va agreujar la situació. A més, l’incompliment del CTE pot derivar en sancions administratives de fins a 3.000 euros, segons la gravetat del cas. Per això els administradors de finques han d’advertir per escrit de la possible vulneració legal. En aquest àmbit, el missatge és clar: voler més seguretat no justifica posar en perill la vida dels veïns.
