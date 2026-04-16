Estudi científic
Un buit legal podria retardar gairebé una dècada la recuperació de la capa d’ozó
Un estudi internacional revela que les fuites de substàncies químiques permeses com a matèries primeres en certs processos industrials podrien retardar la recuperació de la capa d’ozó fins al 2073
Valentina Raffio
El 1985, un grup de científics va detectar per primera vegada un preocupant forat a la capa d’ozó sobre l’Antàrtida. El fenomen, que derivava en un augment de la radiació ultraviolada que arriba a la superfície terrestre, es va associar ràpidament amb un risc més alt de càncer de pell, debilitament del sistema immunitari i múltiples impactes en els ecosistemes. L’alarma va ser tal que només dos anys després, el 1987, la comunitat internacional va adoptar el Protocol de Mont-real per eliminar la producció de clorofluorocarburs (CFC), les substàncies químiques responsables del problema. Les anàlisis confirmen que gràcies a aquesta mesura, considerada com un dels èxits més grans de la lluita ambiental, el forat de la capa d’ozó ha començat a tancar-se. Però, segons adverteix un estudi internacional, un buit legal en la normativa podria retardar gairebé una dècada la seva recuperació completa.
L’estudi, liderat per investigadors del MIT i la NASA i publicat a la revista 'Nature Communications', posa el focus en un punt feble de l’acord internacional. En el text original del Protocol de Mont-real es va prohibir la producció de diverses substàncies químiques que esgoten la capa d’ozó i que, en aquell moment, eren molt comunes en aerosols i sistemes de refrigeració. La normativa, tanmateix, va deixar marge per permetre’n l’ús com a matèries primeres en la fabricació d’altres compostos, sota la premissa que les fuites serien mínimes i que amb prou feines un 0,5 % d’aquests químics arribaria a l’atmosfera. L’evidència acumulada en els últims anys demostra que, lluny del que es creia, les fuites arriben fins al 3,6 %, o fins i tot més en alguns compostos. Segons els experts, aquest fenomen amenaça amb alentir els avenços assolits en la recuperació de l’ozó.
L’anàlisi estima que les fuites de la indústria podrien retardar fins al 2073 el tancament del forat de la capa d’ozó
Les anàlisis més optimistes apuntaven que, si es mantenien les polítiques actuals, el forat de la capa d’ozó més extens del planeta, situat sobre l’Antàrtida, podria tancar-se cap al 2065. Però segons apunta aquest nou estudi, el més segur és que les fuites retardin aquest calendari. Els models apunten que si aquestes filtracions es reduïssin a nivells mínims, la capa d’ozó recuperaria els seus nivells del 1980 cap al 2066. Però si es mantenen les taxes actuals, pròximes al 3,6 %, la recuperació es retardaria fins al 2073, uns set anys més tard del que es preveia. Tot i que la diferència pugui semblar limitada, els científics adverteixen que suposa una exposició prolongada a radiació ultraviolada, amb efectes acumulatius sobre la salut humana i els ecosistemes. Per això, els experts plantegen la necessitat d’endurir el Protocol de Mont-real i eliminar progressivament l’ús d’aquestes substàncies com a matèries primeres.
Possibles solucions
El problema, per sort, tindria una solució fàcil. Els autors d’aquest treball, de fet, plantegen diverses estratègies per tancar la bretxa reguladora detectada. D’una banda, tal com expliquen a la seva anàlisi, proposen endurir les normes del Protocol de Mont-real per incloure de manera més estricta les emissions derivades de l’ús d’aquestes substàncies com a matèries primeres. Això implicaria millorar els controls en els processos industrials i reduir les fuites durant la producció. "Hem arribat a un punt en què, si volem que el protocol tingui tant d’èxit en el futur com n’ha tingut en el passat, les parts realment necessiten pensar en com endurir les normes sobre emissions d’aquests processos industrials", adverteix l’investigador Stefan Reimann, primer autor de l’estudi, dels Laboratoris Federals Suïssos de Ciència i Tecnologia de Materials.
Els científics demanen endurir la normativa, treballar a nivell industrial per reduir les fuites i apostar per compostos menys nocius
Una altra via clau passa per la innovació dins de la mateixa indústria química per substituir aquestes substàncies per productes menys nocius. La investigadora del MIT Susan Solomon, que en el seu dia va formar part de l’equip d’investigació original que va relacionar aquests productes químics amb el forat de la capa d’ozó, insisteix que l’aposta per matèries primeres menys perjudicials és viable i, en gran mesura, només depèn de la voluntat. "A la indústria química s’innova constantment i existeixen milers d’alternatives per substituir aquestes matèries primeres perjudicials, així que el canvi és perfectament possible", conclou la científica, que recorda que si en el seu dia es va deixar de produir completament moltes substàncies per motius ambientals, no hi ha cap raó per mantenir ara aquesta excepció.
