Entrevista | Anna Rodríguez Membre de l’AFA de l’Institut Escola Pallerola
Anna Rodríguez: "Per a molts nens són les úniques sortides que fan en tot l’any"
Impulsa un manifest que insta el Govern a resoldre el conflicte amb els docents
Helena López
Deixen clar en el seu manifest que comparteixen amb el professorat la lluita per l’escola pública, però rebutgen la seva estratègia de suspendre sortides i colònies com a mesura de pressió. ¿Són compatibles les dues actituds?
Són compatibles. Com a associació de famílies sempre parlem des del punt de vista dels drets dels nens. Donem suport al professorat en la seva reivindicació per comptar amb els mitjans, recursos i condicions necessàries per exercir la seva professió i garantir una educació de qualitat; però lluitem al seu costat per sumar drets als nostres fills, mai per restar-los oportunitats.
La reivindicació de les associacions de famílies de l’escola pública al seu municipi va aconseguir que l’Ajuntament creés una beca que fins aleshores era inexistent per garantir que cap nen del poble es quedés sense colònies. ¿Què van sentir al veure que el claustre de la seva escola s’afegia a la llista de més de 550 centres que amenacen de suspendre colònies i sortides el curs vinent?
Una de les raons de ser de les associacions de famílies és vetllar per la igualtat d’oportunitats. Per nosaltres era prioritari que tots els nens poguessin anar de colònies i disfrutar d’aquests moments de convivència. Veure que l’escola s’adhereix a aquesta campanya ens fa sentir que la lluita s’ha perdut i ens sentim derrotats.
El professorat defensa el valor educatiu de les colònies i deixa la pilota a la teulada del Govern: si escolten les seves reivindicacions, hi haurà sortides i colònies. ¿Confia que la situació es recondueixi?
Sí.
Denuncien que si es porta a terme aquesta mesura agreujaria encara més la bretxa que hi ha entre els nens de famílies amb més recursos i els de les famílies més desfavorides econòmicament. ¿Això els preocupa?
Molt. El nostre afany és garantir que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats. Per a molts, les sortides i colònies escolars són les úniques que fan en tot l’any. Acabem de tornar d’una Setmana Santa en la qual molts no han pogut sortir per la precarietat econòmica i d’habitatge. No podem permetre que els nens perdin aquestes poques experiències que amplien el seu món més enllà de casa seva o la seva localitat.
S’ha posat molt focus en les colònies, però el professorat parla també de sortides. Si la intenció era espantar les famílies perquè es moguin, ¿ho ha aconseguit?
Més que espantades, estem enfadades. A les famílies de la concertada, que ja fan més colònies i sortides, això no els afecta. El problema afecta els nens de la pública, que ja feien menys activitats justament per garantir l’equitat dins de l’aula i no generar diferències entre els que podien pagar i els que no.
La setmana passada es va parlar molt del correu de la conselleria a les famílies explicant-los les bondats de l’acord amb CCOO i la UGT, que els sindicats majoritaris rebutgen. ¿Troben que estan al mig d’un foc creuat?
Més aviat ens sentim en un pati d’escola. Les famílies volem solucions reals per acabar amb la precarietat del sistema educatiu, no propaganda.
¿Què li diria a la conselleria?
Que el diàleg és l’única sortida.
Si no hi ha acord, ¿es plantegen altres accions per defensar les sortides i colònies?
Crec que finalment es resoldrà, les famílies no entendríem que el Govern no escoltés els docents; però ens mobilitzarem. No podem permetre que els nens perdin aquestes experiències. Les sortides són una part fonamental de l’educació. I si l’escola no les organitzés intentaríem buscar alternatives.
¿Els preocupa la falta de climatització de les aules?
Molt. Les temperatures a les aules superen els 30 graus, la qual cosa és inacceptable. Les escoles són els únics edificis públics sense aire condicionat. La inacció històrica de l’Administració ha portat les situacions a l’extrem.
