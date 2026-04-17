Barcelona abordarà la reforma de Pelai el pròxim mandat
Els comerciants impulsen una campanya per renovar el carrer. Batlle es compromet a agendar l’obra si el PSC repeteix al govern municipal després de les eleccions.
Patricia Castán
L'ocupació comercial que hi ha és molt alta, però els 300 metres del carrer de Pelai, en ple centre de Barcelona, s'han anat degradant des de fa anys i urgeix una reurbanització que els faci més còmodes i atractius per a operadors, compradors i veïns. L'associació de comerciants Pelai Centre i Rodalies, que suma uns 70 comerços, empresaris i hotels de la zona, va presentar ahir una proposta per renovar integralment el vial i convertir-lo en "bulevard de referència". El regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, va acudir a escoltar-los i es va comprometre a agendar l'actuació el pròxim mandat (hi ha eleccions en un any), de la mà amb els afectats i en el marc de la transformació d'altres eixos pròxims com Fontanella i Trafalgar.
La campanya És l'hora de Pelai va començar a la terrassa de l'Hotel Pulitzer, que ofereix una visió privilegiada de l'eix i les seves deficiències. Els impulsors de la iniciativa, acompanyats pels operadors de la zona, van reclamar un calendari públic de reforma, la constitució d'una taula tècnica de treball i la redacció d'un projecte ambiciós i compartit amb el consistori. Les seves peticions es recullen en un manifest, dirigit també al districte de l'Eixample, ja que cada vorera pertany a un territori.
El president de l'entitat, Gabriel Jené, va remarcar que Pelai "és un eix estratègic de ciutat" que connecta la plaça de la Universitat amb la plaça de Catalunya i la Rambla, i que aglutinant no només botigues i restaurants sinó també nou hotels i que articula una part important de la mobilitat a peu al centre de Barcelona. Tot i així, el carrer arrossega des de fa anys degradació i carències estructurals a l'espai públic. Va emfatitzar que no demanen un espai verd, sinó una zona "pacificada", més atractiva, confortable i segura.
En la presentació, Francesc Casanovas, CEO de la joieria Fina García, va afegir que la zona no està a l'altura de les expectatives que tenia la marca a l'aterrar allà. Com a representant de Pelai Centre, va resumir les peticions de l'eix, que inclouen l'accessibilitat amb vehicle privat i transport públic, més confort per als vianants amb mobiliari que convidi a l'estança, una il·luminació eficient, reordenació de la mobilitat amb revisió de la velocitat del trànsit i càrrega i descàrrega regulada perquè "l'activitat econòmica funcioni sense penalitzar l'espai públic".
L'oferta del vial està dominada per botigues dedicades a l'equipament de les persones (43%), però s'enfronta a un entorn hostil, amb una trentena de contenidors i zones d'aparcament de motos que es converteixen en una "barrera", segons van dir des de l'estudi L35 Arquitectos, que va fer un estudi tècnic i va presentar una proposta de reurbanització que incorporaria voreres ampliades, vegetació i un o dos carrils de trànsit.
Lloguers alts
Per Jené, després de les reurbanitzacions de la Via Laietana i la Rambla, "és l'hora de Pelai" per reforçar el seu paper estratègic a la zona. En aquest carrer, els pocs locals disponibles cotitzen a més de 25.000 euros al mes.
El també tinent d’alcalde Albert Batlle va reconèixer que es tracta d’una actuació pendent. "És una de les grans obres del pròxim mandat", va respondre, i es va comprometre a incloure-ho en el pla d’acció si els socialistes repeteixen al capdavant del govern municipal. El regidor creu que la zona ha de ser "repensada" per millorar la permeabilitat del districte, que ara està "bunqueritzat".
Subscriu-te per seguir llegint
