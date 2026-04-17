Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cadàver a la BaellsCal MarcelinoLab_06Menú escolar6 restaurants recomanatsRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

BCN projecta un acte amb el Papa a l’Estadi Olímpic

De mica en mica es van coneixent detalls de com serà la visita del Papa a Espanya, prevista entre el 6 i el 12 de juny. Un dels últims a saber-se és que Barcelona projecta un acte multitudinari, d’entrada lliure, a l’Estadi Olímpic en el que serà una "trobada popular" amb el Pontífex, segons va avançar el president delegat de la Fundació Sagrada Família, Esteve Camps, a l’afterwork organitzat per EL PERIÓDICO a Casa Seat. "Està pendent de rebre l’aprovació de la Santa Seu, però aquest és el projecte" previst per al 9 de juny, va apuntar Camps. El dia 10 al matí, Lleó XIV visitarà Montserrat, i a les 19.00 hores tindrà lloc una cerimònia litúrgica a la Sagrada Família, acte que coincidirà amb la inauguració de la Torre de Jesús i amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Camps va detallar que el carrer de Marina quedarà tallada per facilitar la sortida dels feligresos. Allà també tindrà lloc la benedicció de la Creu i posteriorment hi haurà "una festa". Per als qui no puguin accedir al temple, s’instal·laran "entre quatre i sis pantalles" als voltants de la Sagrada Família.

Abans haurà passat per Madrid i després viatjarà a les Canàries. La web conelpapa.es recull la informació sobre la visita.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents