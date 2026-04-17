Els elevats cabals dels rius del Pirineu dificulten la pràctica de la pesca
El col·lectiu de pescadors busca alternatives per les condicions excepcionals del desgel
ACN - Marta Lluvich
Les reserves de neu al Pirineu encara són molt abundants i els cabals dels rius baixen alts pel desgel. Aquest fet afavoreix la pràctica dels esports d'aventura i complica la de la pesca. Tanta aigua dificulta aquesta pràctica i el sector tem que serà així fins ben entrat l'estiu. Els pescadors s'hauran "d'adaptar" a les condicions excepcionals d'aquest any i buscar alternatives. D'aquí a tres setmanes comença la pesca d'alta muntanya i potser es trobaran en la mateixa situació; "cabals massa abundants per la pràctica". Molts dels trams de rius al Pirineu són de pesca sense mort, tècnica condicionada pel cabal del riu, que ara és molt abundant. Els nivells d'aigua alts "molesten als pescadors no a les truites", diuen els pescadors.
El pescador Albert Arcalís, ha explicat que quan el cabal del riu és alt dificulta que els pescadors es puguin posar a dins del riu per la força de l'aigua, però a les truites no els ocasiona cap problema.
Josep Lluís Farrero, pescador de la vall de Boí, ha explicat que hi ha trams que la força del riu impossibilita la pràctica de la pesca, però que hi ha altres trams més tranquils on es pot pescar, hi ha parlat de la zona d'aigües tranquil·les de Barruera.
Els pescadors es resignen i diuen que quan neva tard i el desgel s'allarga cap a l'estiu és el que passa amb la pesca, que el corrent del riu dificulta la seva pràctica. Marc Fly, ha explicat que fa quaranta anys que viu a la vall Cardós i poques vegades recorda amb aquests nivells de neu a les muntanyes i nevades tan tardanes, la qual cosa es tradueix amb molta aigua als rius. Fly ha dit que "s'han d'adaptar", la qual cosa vol dir, "no pescar o pescar en molt males condicions".
El 21 de març va començar la campanya de la pesca de salmònids als trams de baixa muntanya amb mort i sense mort i des d'aquella data pocs dies han pogut pescar els amants a aquest esport. El dia 9 de maig començarà la temporada de la pesca de salmònids a alta muntanya amb mort i sense mort i segurament també es trobaran en dificultats per pescar, per la força de l'aigua conseqüència del desgel.
