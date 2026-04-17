L’estadi del club de Cornellà que ha comprat Leo Messi: aforament per a 1.500 persones i enganxat al camp de l’RCD Espanyol
La UE Cornellà defineix les seves instal·lacions com una «infraestructura moderna i perfectament equipada», molt pròxima al centre comercial Splau
Leo Messi compra la UE Cornellà
Antonio Balmón, alcalde de Cornellà: «¿L’arribada de Messi al Cornellà? És un dia gran»
«És una transformació que protegirà el club i que reforçarà els equips». Aquesta és la reacció de l’alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, davant la compra per part de Leo Messi de la Unió Esportiva (UE) Cornellà. Una mediàtica operació que ha posat el focus sobre aquest humil equip de Tercera RFEF i les seves instal·lacions a la ciutat del Baix Llobregat.
Molt a prop del centre comercial Splau, i just al costat del camp de l’RCD Espanyol, l’estadi Nou Municipal de la UE Cornellà s’erigeix en un símbol de la transició entre el futbol modest i les exigències de l’elit professional. Inaugurat el setembre del 2012, aquest estadi és l’escenari on la UE Cornellà disputa les seves trobades com a local, oferint «una infraestructura moderna i perfectament equipada», anuncia el club.
La seva capacitat és de 1.500 persones, i el recinte destaca per un disseny funcional que inclou un camp principal de futbol onze i dos camps annexos destinats al futbol set. Totes les superfícies compten amb gespa artificial de nova generació, complementades per una àrea específica dissenyada exclusivament per a l’entrenament de porters.
A més de l’estrictament esportiu, l’estadi ofereix serveis de restauració i compta amb zones d’aparcament als voltants per a comoditat dels assistents.
Accés i transport a l’estadi
El club descriu la ubicació de l’estadi com a estratègica, ja que se situa al costat de l’estadi de l’RCD Espanyol i es troba en una zona revitalitzada que ha transformat el paisatge urbà amb centres comercials, instal·lacions esportives addicionals i una variada oferta de serveis. Per als aficionats, l’accés és possible a través de múltiples connexions de transport públic, que inclouen l’L5 de metro, el tramvia (T1 i T2), Rodalies Renfe (Línia C4) i diverses línies d’autobús.
Malgrat la modernitat del Nou Municipal, la UE Cornellà insisteix a no oblidar les seves arrels. L’esperit del «mític» estadi de la Via Fèrria, ubicat originalment al carrer Salvador Allende, segueix present en la memòria col·lectiva i en la decoració del nou recinte.
És per això que les parets i finestrals de l’estadi actual estan decorades amb imatges i fotografies històriques que reten homenatge a l’antic camp, testimoni d’ascensos històrics a Tercera i els primers ‘play-off’ de promoció a Segona B.
