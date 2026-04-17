Educació
L’exemple de Brian, jove gitano que es va treure l’ESO mentre es llevava d’hora per ajudar els seus pares i ara estudia Informàtica: "Sempre reps el que dones"
L’avilesí, que va tenir dificultats a Secundària però va aconseguir tirar-la endavant, ara se centra a continuar estudiant i especialitzar-se en animació 3D, mostrant un esperit de superació i companyonia a l’aula
Sara Bernardo
Als seus 19 anys, Brian Castellón Hernández no parla de talent ni de sort. Parla de feina. De llevar-se molt d’hora, de carregar mobles, d’ajudar la seva família quan cal. I de, així i tot, asseure’s a estudiar. Aquesta constància silenciosa és la que li ha fet aconseguir el Premi Extraordinari de la Conselleria d'Educació del Principat en la categoria d’esforç personal, un reconeixement que posa nom a una història que sol quedar fora de focus.
Brian estudia una FP d’informàtica a l’institut Virgen de la Luz, a Avilés, i viu al barri de La Luz, on viu una nodrida comunitat gitana, a la qual ell pertany. El seu dia a dia no ha estat l’habitual de molts estudiants. "Tenia complicacions", resumeix amb naturalitat. Darrere d’aquesta paraula hi ha jornades ajudant a casa, en feines de tota mena: pintura, mudances, el que sortís. "A vegades, en comptes d’estudiar, havia d’ajudar", explica. Però hi afegeix una cosa més important: "Mai no vaig deixar d’intentar-ho, d’asseure’m davant dels llibres i d’anar a l’institut".
Aquest "mai no ho vaig deixar" defineix la seva trajectòria. Brian va acabar l’ESO després d’un entrebanc a Primer que atribueix a l’impacte de la covid. "Em va deixar en blanc", diu, i ara avança en la seva formació professional amb una idea clara: continuar creixent. Després d’acabar l'FP bàsica, el seu objectiu és continuar cap a un grau superior i especialitzar-se en animació 3D. "Vull acabar el que estic fent i continuar estudiant", afirma.
A l’aula, el seu perfil no es limita a les notes. Els seus professors en destaquen la companyonia, una qualitat que ell assumeix com una cosa natural. "A mi m’agrada ajudar", diu. I ho connecta amb una idea senzilla que repeteix com un principi de vida: "Dones el que dones i reps el que dones". No és una frase apresa, sinó una conclusió nascuda de la seva pròpia experiència. Brian reconeix que també va rebre ajuda en el seu camí, una cosa per la qual se sent "molt agraït" i que ara intenta retornar.
És el gran de quatre germans, i a casa l’esforç s’entén com una cosa compartida. La seva història no és excepcional per èpica, sinó per quotidiana. No hi ha grans gestes, sinó petits gestos sostinguts en el temps: complir, insistir, no rendir-se quan toca arremangar-se fora dels llibres.
Quan se li pregunta pel premi concedit pel Principat, respon amb una barreja d’orgull i discreció: "M’emociona, la veritat". No hi ha una celebració grandiloqüent. Potser perquè per a ell el reconeixement no canvia l’essencial: dilluns tornarà a classe i continuarà amb la seva rutina.
En un sistema educatiu que sovint mesura resultats, la història de Brian recorda que darrere de cada expedient hi ha contextos diferents. I que, a vegades, el mèrit no és només arribar-hi, sinó tot allò que cal sostenir per poder-ho fer.
"El que sembres, és el que reculls", somriu. En el seu cas, la collita comença a ser visible.
