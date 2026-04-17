La fiscalia demana que els pares del nadó maltractat segueixin a la presó
L’acusació pública sol·licita la mesura al·legant risc de fuga, protecció de la víctima i possible destrucció de proves. El menut va abandonar dimecres l’Hospital Vall d’Hebron.
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona ha sol·licitat a l’Audiència de Barcelona que mantingui a la presó R. R. i N. F., els pares del nadó presumptament maltractat, per risc de fuga, possible destrucció de proves i protecció de la víctima, que quan va ingressar el 16 de març a l’Hospital Vall d’Hebron tan sols tenia sis setmanes de vida, segons les fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. Així, els fiscals s’han oposat a la petició de la defensa que es concedeixi la llibertat als progenitors, acusats de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual amb penetració. La decisió es coneixerà en els pròxims dies.
El petit va abandonar dimecres el centre sanitari juntament amb una família d'acollida. El nen només tornarà a l'hospital per fer visites de seguiment i control. Quan es va acordar que els pares ingressessin en un centre penitenciari, el jutge va atorgar la tutela del menor a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), que encara ha de decidir el destí del lactant després d'aquesta fase transitòria.
Recurs dels acusats
Les defenses dels dos imputats, que van entrar a la presó el 20 de març passat, quatre dies després que el nadó fos ingressat a la Vall d'Hebron, han presentat un recurs davant l'Audiència de Barcelona contra la decisió del jutge del Tribunal d'Instància sobre Violència Infantil i Adolescència, que va rebutjar la seva posada en llibertat. Els advocats de la parella han argumentat que no existeix risc de fuga ni tampoc de destrucció de proves o reincidència delictiva, els tres requisits que assenyala la llei per decretar l'ingrés a la presó.
Els pares acusats de maltractar el seu nadó han proposat, entre altres mesures, que se'ls col·loqui, si queden en llibertat, una polsera telemàtica de seguiment per evitar una possible fuga, segons els recursos presentats per la defensa davant l'Audiència de Barcelona. Els advocats han sol·licitat que se'ls apliquin altres mesures menys costoses, com la imposició d'una fiança, l'arrest domiciliari, les compareixences periòdiques al jutjat i la prohibició d'acostar-se al menor o al lloc on es trobi.
La lletrada que defensa el pare del lactant, Montserrat Antolino, directora del despatx Antolino Advocats, assenyala que hi ha mesures menys restrictives que es podrien aplicar en aquest cas. Després d'haver-se apoderat dels mòbils i els dispositius electrònics dels progenitors, i d'haver-los revisat, no existeix la possibilitat que es destrueixin proves. També rebutja que els pares puguin fugir de la justícia i que existeixi risc de reiteració delictiva. Els delictes que se'ls imputen, en cas de condemna, comporten una pena de presó elevada.
L'estratègia de la defensa passa per intentar demostrar que les lesions del nadó podrien ser conseqüència d'una malaltia rara. No obstant, la pediatra de la Vall d'Hebron que va atendre el nen i el forense ho van descartar pel tipus de lesions que tenia i després de la revisió exhaustiva que va precedir l'activació del protocol per maltractament infantil.
Millora durant l’ingrés
L'advocada del pare va aportar al jutjat un test genètic de l'acusat en el qual consta, segons la defensa, que l'investigat és portador d'un gen vinculat a la distròfia muscular i a la falta de col·lagen, tot i que l'acusat no ha desenvolupat la malaltia. La lletrada va sol·licitar que s'analitzi si el seu fill també té aquest gen i si les lesions podrien estar relacionades amb això. Aquestes proves genètiques seran clau per al procés. La millora del nadó durant el seu ingrés a l'hospital, així com el fet que no presenti noves lesions, és un indici clau que els investigadors tenen en compte per corroborar el presumpte maltractament. El lactant va començar a evolucionar bé al ser apartat de l'entorn familiar.
Subscriu-te per seguir llegint
