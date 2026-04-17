L’11% de les dones amb sagnats menstruals forts tenen hemofília
Sant Joan de Déu posa el focus en una afecció els "símptomes de la qual es normalitzen". Els especialistes alerten que l’infradiagnòstic pot causar anèmia, fatiga i, en les cirurgies, un excés de sagnat.
Beatriz Pérez
Una menstruació que dura més de set dies, que implica un canvi de compresa –o altres productes higiènics utilitzats– en menys de dues hores o en què s'expulsen uns coàguls grans –d'una mida superior a una moneda d'un euro– "no és una menstruació normal". Ho diu Rubén Berrueco, cap del Servei d'Hematologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. "I no és normal, malgrat que la menstruació també sigui abundant en altres dones de la família: les mares, germanes, ties o àvies d'aquestes noies", precisa.
Amb motiu del Dia Mundial de l'Hemofília, que se celebra aquest divendres 17 d'abril, Sant Joan de Déu posa el focus en què una de cada nou dones i adolescents amb sagnat menstrual abundant pateix hemofília o algun altre tipus de coagulopatia, tot i que ho desconeix. Les coagulopaties són trastorns que dificulten la coagulació de la sang i, per tant, la detenció de les hemorràgies.
El gran hospital pediàtric català ha volgut donar protagonisme aquest any a les dones, les "grans oblidades", en paraules de Berrueco. I a més, en paral·lel, ha impulsat el programa divulgatiu 'Aprend-HEMOS', un itinerari formatiu per a pacients afectats per qualsevol tipus de coagulopatia congènita i per a les seves famílies.
En el cas de les dones amb sagnies abundants que ignoren tenir alguna coagulopatia, la malaltia – tot i que no sempre requereixi tractament – sí que pot causar problemes de salut com anèmia, fatiga i, en cas de cirurgies, un excés de sagnat. Com explica el doctor Berrueco, tot i així, les coagulopaties continuen sent "infradiagnosticades" en la població femenina a causa que, tradicionalment, hi ha hagut "molts tabús socials" i s'ha tendit a "normalitzar" alguns símptomes, com és el cas de la sagnia menstrual abundant. "Quan els preguntes com són els seus sagnies menstruals, diuen el 'normal' perquè és el que han viscut les seves mares o àvies", insisteix aquest metge.
Com explica Montse Mesegué, especialista responsable de la consulta multidisciplinària de sagnat menstrual abundant de l'adolescent a Sant Joan de Déu, el motiu més freqüent d'aquesta afecció – durant la pubertat – són els cicles anovulatoris. Aquests, al seu torn, són resultat que les hormones encara estan madurant. La segona causa són les coagulopaties, entre les quals figuren la malaltia de Von Willebrand (la més freqüent en aquest apartat) i l'hemofília. De fet, el tipus de sagnat més habitual en dones amb coagulopatia és l'abundant i, freqüentment, és l'únic que presenten. "Una de cada tres adolescents té una sagnia menstrual abundant. D'aquestes, una de cada tres tindrà un problema de coagulació i el més habitual és la forma lleu de la malaltia de Von Willebrand", apunta Mesegué.
Les coagulopaties congènites consisteixen en el defecte d'un dels elements necessaris per produir un coàgul amb normalitat. Per exemple, els factors de la coagulació són unes proteïnes de la sang necessàries per generar un coàgul correctament davant una ferida. Quan hi ha un dèficit d'aquests factors, el cos afavoreix els sagnies. "L'hemofília és una de les coagulopaties més conegudes per la població. Hi ha dos tipus: l'hemofília A, on hi ha dèficit del factor 8, i l'hemofília B, on hi ha dèficit del factor 9. Les dones són portadores; els homes pateixen la malaltia. El que s'ha vist és que les dones també poden presentar símptomes. Sovint tenen problemes hemorràgics moltes vegades relacionats amb sagnies menstruals o cirurgies postpart, per exemple. Però mai se'ls ha fet cas", reflexiona Berrueco.
Els experts criden les dones a consultar no només davant sagnats abundants, sinó també davant l'aparició de morats importants davant mínims traumatismes, sagnies nasals de repetició o sagnies. I, sobretot, si tenen antecedents familiars d'algun tipus de coagulopatia.
Programa ‘Aprend-HEMOS’
El Servei d'Hematologia de Sant Joan de Déu, en col·laboració amb la Unitat d'Experiència del Pacient del centre i de la seva Escola de Salut, i també junt amb pacients, famílies i l'Associació Catalana de l'Hemofília, ha llançat 'Aprend-HEMOS', un programa de caràcter divulgatiu i pedagògic que inclou diferents recursos. "Les coagulopaties congènites són malalties que afecten la coagulació de la sang. Són heretades i s'hi viu tota la vida. Comporten un risc d'hemorràgies, de sagnies en qualsevol lloc del cos. Des de morats a la pell fins a sagnats nasals. El que més preocupa, per descomptat, és una sagnia interna, com pot ser el cap", assenyala Berrueco.
