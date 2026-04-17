Montjuïc, Fabra i Coats i la Model, eixos del nou pla de memòria / Elisenda Pons

Gisela Macedo

Barcelona

Barcelona posarà en marxa entre el 2026 i el 2030 nous centres de memòria, exposicions i programes educatius dins del nou Pla de Memòria Democràtica de l’Ajuntament. El projecte, que es va presentar ahir, compta amb una inversió inicial de 6,7 milions i el seu objectiu és que "es garanteixi el dret ciutadà a la memòria" i "s’ampliï la difusió rigorosa del passat". Entre les principals iniciatives del pla, i que concentraran gran part del pressupost, destaca la ja anunciada transformació de l’antiga presó de la Model en un lloc de memòria, la creació d’un espai dedicat a les víctimes del terrorisme al Castell de Montjuïc i un centre de divulgació sobre l’evolució del treball a la Fabra i Coats.

La presentació del full de ruta es va celebrar a l’antiga presó. Allà, la tinenta d’alcaldia de Memòria Democràtica, Raquel Gil, va defensar aquesta estratègia que defineix la memòria com a "plural, inclusiva i transformadora", i com a eina per enfortir la democràcia davant de la desinformació i dels discursos d’odi.

Així mateix, el pla inclou la reactivació de la Junta de Valoració del tardofranquisme per donar reconeixement a víctimes fins ara excloses, com persones trans o homosexuals, així com les dones internades al Patronat de Protecció a la Dona, on durant la dictadura es tancava aquelles que desafiaven la moral i els rols de gènere de l’època. L’Ajuntament va informar, a més, que es continuaran revisant els noms de carrers i places per reforçar la presència de dones. El segon eix, centrat en l’educació i la difusió de la història recent d’Espanya, comptarà amb un pressupost de 463.141 euros. Les iniciatives del tercer eix del pla busquen explicar la història de la ciutat des de l’experiència dels més invisibilitzats. Una de les iniciatives d’aquest apartat, amb un pressupost de 127.000 euros, és la creació del mapa digital Barcelona esclavista.

