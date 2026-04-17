Estrangeria
Registrades més de 13.500 sol·licituds telemàtiques el primer dia de la regularització d’immigrants
S’han cursat 20.000 cites prèvies per realitzar el tràmit a les oficines habilitades a partir de dilluns que ve
La regularització d’immigrants arrenca amb webs obertes i cues de fins a cinc hores a les oficines: «Això va bé per a tothom»
Pau Lizana Manuel
Prop de 13.500 sol·licituds telemàtiques es van registrar el primer dia del procés extraordinari de regularització d’immigrants, marcat per cues de fins a cinc hores a les oficines d’atenció a la ciutadania per part d’estrangers que sol·licitaven, sobretot, el document del padró i l’informe de vulnerabilitat que requereix el tràmit per acreditar l’arrelament. A partir de dilluns vinent, les sol·licituds es podran realitzar de forma física a les finestretes de Correus i de la Seguretat Social habilitades per a això: de moment, ja s’han tramitat gairebé 20.000 cites prèvies, requisit imprescindible per ser atès.
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions apunta que el primer dia del procés es va saldar amb «normalitat» i amb «èxit de sol·licituds». Aquestes 13.500 sol·licituds telemàtiques rebudes a Mercurio –la plataforma de gestió d’expedients d’estrangeria– representen, no obstant, una ínfima part respecte al volum previst de sol·licituds, que oscil·la entre 500.000 i 800.000, el nombre d’estrangers que s’estima que resideixen a Espanya sense papers en regla. Aquests primers dies, després de publicar-se la regularització al BOE, la majoria de tràmits estan destinats a accedir a documents com el certificat d’antecedents penals o el padró municipal.
Segons el ministeri, totes les sol·licituds s’han presentat mitjançant certificat digital, i la majoria s’han registrat per part professionals habilitats (advocats, graduats socials i gestors administratius) i per part dels mateixos beneficiaris amb una sol·licitud individual. També s’han rebut per part de les entitats i sindicats inscrits en el Registre de Col·laboradors (RECEX) i d’altres representants.
Cita prèvia
En relació amb la sol·licitud de cita prèvia, requisit imprescindible per a l ’atenció presencial que començarà dilluns vinent el 20 d’abril, s’han formalitzat i confirmat un total de 19.633 cites presentades a través de Cl@ve, del telèfon 060 i del formulari de la web en les primeres hores del procediment.
En el cas de Cl@ve, el beneficiari podrà triar entre les oficines més pròximes a ell. Si en canvi, la petició es fa via telefònica o per formulari, se li assignarà automàticament la més pròxima partint de les seves preferències de dades i el seu codi postal.
Les cites presencials s’atendran a més de 370 oficines de Correus, a més de 60 oficines de la Seguretat Social i a cinc oficines d’estrangeria ubicades a Madrid, Alacant, València, Almeria i Múrcia. Insistir que no s’atendrà sense cita prèvia i en què s’han habilitat horaris específics per no intercedir amb la resta de tràmits, que es continuaran portant amb normalitat a les esmentades oficines.
Fins al 30 de juny
El procés, que es va iniciar aquest dijous, estarà obert fins al 30 de juny. Es pot dir que tota la informació sobre el procediment, així com els formularis i preguntes freqüents, està disponible al portal específic de la Regularització que s’ha habilitat a la pàgina web del Ministeri.
Allà es poden trobar tots els formularis necessaris per a la sol·licitud, inclòs el certificat de vulnerabilitat –que no ha de presentar tothom–, un simulador per verificar el compliment dels requisits, els enllaços per demanar cita prèvia, un llistat de les entitats inscrites en el RECEX, així com vídeos i documents amb les principals preguntes i respostes.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble