Abril Azabal, estudiant de segon de batxillerat: "Més motivada que mai"
Feia mesos que Abril Azabal esperava el document oficial de primer de batxillerat, que va estudiar als EUA, clau per optar al grau d’Arquitectura que vol cursar.
Helena López
Després de mesos de nervis, molts nervis, Abril Azabal, estudiant de segon de batxillerat, ha rebut aquest dimecres l'homologació de les seves notes de primer de batxillerat, curs que aquesta jove de Lloret de Mar va cursar als Estats Units gràcies a una beca Amancio Ortega, que va obtenir pel seu brillant expedient acadèmic davant 10.000 candidats més. Un document oficial emès per la Conselleria d'Educació i FP sense el qual les seves opcions d'accedir al grau d'Arquitectura –el seu somni– s'esfumaven. I és que sense aquest document, la nota que li hauria quedat d'aquest curs seria un 5, cosa que hauria baixat considerablement la nota mitjana de batxillerat i amb això, després de la selectivitat, la seva nota de tall final per a la universitat.
"Ja les tinc i, per sort, els estan arribant també a tots els estudiants de Catalunya en la meva situació i estic començant a recuperar la motivació per a la selectivitat perquè l’havia perdut una mica", explica aquesta jove de 18 anys que, després d’una vida de notes excel·lents, feia setmanes que pensava que si no tenia el certificat d’homologació no podria entrar Arquitectura.
"Quan vaig començar a moure fils dins de les meves possibilitats i vaig començar a trucar al Departament d'Educació i a l'àrea d'homologacions, vaig començar a rebre comentaris una mica despectius cap a mi i en general cap a tots els estudiants", rememora. Comentaris, prossegueix, com a 'bé, ja que si t'has de quedar amb un 5 de mitjana t'hauràs de quedar amb un 5 [a falta de l'homologació donen un volant provisional que compta com un 5] o 'si t'has de prendre' o fins i tot, 'si no, no haver-te'n anat als Estats Units', denuncia. "En una de les trucades a la meva mare li van arribar a dir que si me n'havia anat a estudiar fora era el meu problema, que els expedients tardaven entre dos i tres anys", rememora.
Caiguda dels cabells
"No només meves, sinó de tota la meva família; l'ansietat, l'estar estudiant i no ser capaç perquè per a què continuo estudiant si ni tan sols tinc les notes per entrar a la meva carrera...", explica. "Ha sigut una temporada bastant dura. I no només a nivell mental. A nivell físic també. Al final tot l'estrès ocasionat pel tema de les notes i ja per si mateix pel curs m'ha suposat una ansietat que m'ha comportat a caiguda de pèl, a aprimar-me moltíssim... Sort que ja ha passat", conclou la jove, a la fi centrada a preparar-se la selectivitat, a la qual es presentarà els pròxims dies 9, 10 i 11 de juny.
