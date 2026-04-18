Estalvis en perill
Un adolescent català buida els comptes de la família en webs de pornografia
Els pares del menor, que ha reconegut els fets i està en tractament, han buscat assessorament per actuar contra les webs per a adults
R. Tortosa
Un adolescent de la Catalunya Central ha gastat una part considerable dels estalvis de la seva família pel seu consum intensiu de webs de caràcter sexual per a adults. La despesa s’ha produït en tan poc temps que, quan la família se n’ha adonat, la quantitat perduda ja era molt elevada, almenys per als pares d’aquest menor d’edat, que tenen dos fills més i uns ingressos modestos.
Els damnificats han buscat assessorament jurídic per respondre de la manera més convenient. Volen recuperar els diners que han perdut i, si existeix la possibilitat, emprendre accions legals contra les pàgines de pornografia de pagament que ha visitat reiteradament el noi.
Per ara, la família, que també ha demanat a un gabinet psicològic de Barcelona que atengui l’adolescent per si pateix una addicció, prefereix no proporcionar més detalls sobre l’incident. Els responsables del centre educatiu on està matriculat el menor ignoren l’episodi, el mateix que passa amb la majoria de companys del noi.
L’estudiant ha admès els fets, profundament penedit pel seu comportament. Fonts pròximes al cas han confirmat que l’alumne ha donat la mateixa versió als pares, als advocats i a la psicòloga que s’ha fet càrrec de la situació.
Pornografia des dels 12 anys
Com es revela en una investigació recent, publicada a la revista científica Formació mèdica continuada en atenció primària, dos terços dels joves amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys han accedit a continguts porno en alguna ocasió. Els alumnes s ’introdueixen en aquest material als 12 o 13 anys.
Fins i tot hi ha investigacions que evidencien uns primers contactes abans dels 8 anys. Mentrestant, proliferen els treballs que relacionen la tendència amb conflictes en la salut física, sexual, psicològica i social d’aquells que abusen d’aquests vídeos, consumits majoritàriament per internet.
En paral·lel, el Govern de l’Estat ha demanat a la fiscalia que investigui «possibles delictes de pornografia infantil i tracte degradant contra menors a les xarxes socials» perquè, segons la Moncloa, «està en joc la seguretat dels nostres fills».
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Els professors de l'institut Guillem Catà de Manresa acorden no fer sortides ni colònies
- Tancar el portal amb clau pot sortir molt car: la pràctica que encara fan moltes comunitats i que posa en risc els veïns