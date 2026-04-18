La cara visible de l’estratègia inclusiva

L’eurodiputada popular és la ponent de l’estratègia de Brussel·les per garantir la igualtat d’oportunitats.

L'eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs / PP

Andrés Martínez / Jordi Sánchez

Palma

L’eurodiputada Rosa Estaràs (Valldemossa, 1965) és actualment ponent de l’estratègia de la Unió Europea sobre discapacitat, eurodiputada del Partit Popular Europeu des de l’any 2009 i vicepresidenta de la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu. Llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears, també exerceix a Brussel·les com a secretària general del Grup Popular al Parlament Europeu i alhora és membre de diverses comissions i delegacions de l’Eurocambra. Va començar en la Comissió de Desenvolupament Regional i, a partir del 2014, va assumir la vicepresidència de la Comissió de Peticions.

Al llarg de més de 15 anys a l’Eurocambra, Estaràs ha defensat el paper de la Unió Europea com a garant dels drets i les llibertats. En el seu discurs, Europa apareix com un espai clau per assegurar la igualtat d’oportunitats, la protecció dels ciutadans i l’estabilitat democràtica.

El seu perfil a Brussel·les té un marcat accent social. La defensa dels drets de les persones amb discapacitat ocupa un lloc central en la seva feina, dins d’una agenda més àmplia centrada en la igualtat i la protecció de col·lectius vulnerables. S’hi afegeix una mirada internacional en què situa la UE com a actor fonamental en la defensa de la democràcia davant amenaces externes.

