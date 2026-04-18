Catalunya resol l’embús de l’homologació a batxillerat: tots els estudiants que faran la selectivitat tenen ja les notes
La Conselleria d’Educació i FP ha resolt 2.728 credencials d’alumnes que estaven pendents del certificat oficial de les seves notes per obtenir la seva qualificació mitjana d’accés a les PAU
Entre el març del 2025 i el març del 2026, el departament ha rebut 19.802 peticions d’homologacions de títols no universitaris
L’alumna becada per Amancio Ortega ja té l’homologació per accedir a la selectivitat: «Estic més motivada que mai»
Helena López
El correu electrònic rebut a EL PERIÓDICO començava així: «Em poso en contacte amb vosaltres per traslladar una situació que afecta diversos estudiants catalans que van cursar primer de batxillerat als Estats Units o el Canadà i que, ara per ara [l’escrit està signat el dilluns 13 d’abril], encara no disposen de la resolució d’homologació dels seus estudis. En concret es tracta de 44 alumnes, becats per excel·lència per la fundació Amancio Ortega». «Malgrat haver presentat tota la documentació requerida i haver atès els possibles requeriments administratius, els expedients continuen sense resolució definitiva a poques setmanes de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU),prossegueix el correu, firmat per una d’aquests 44 joves que trenquen els prejudicis sobre aquesta generació, ja que són ells mateixos –no les seves mares o pares–, els que han mogut cel i terra per resoldre el problema [igual que van ser ells, estudiants brillants, els que es van moure per obtenir una de les sol·licitadíssimes beques de la fundació del magnat tèxtil entre 10.000 candidats]. I el seu afany i tenacitat ha tingut fruits.
Els 44 tenen ja les notes homologades. Entre ells, Abril Azabal, la jove el cas de la qual va explicar aquest diari fa tot just un mes. Llàgrimes, aquesta vegada sí, d’alegria, després de mesos d’incertesa. «Tots els alumnes becats per la fundació Amancio Ortega les han rebut», asseguraven aquest divendres fonts de la Conselleria d’Educació i FP.
I no són els únics. Les mateixes fonts han confirmat aquest divendres a EL PERIÓDICO que ha quedat resolt l’embús en l’homologació d’estudis no universitaris, bàsicament de batxillerat que, cada vegada més estudiants cursen als Estats Units o al Canadà. Aquest embús, una constant dels últims anys, era un dels principals maldecaps dels alumnes i les seves famílies. Ara aquest problema, en principi, s’ha solucionat.
Segons ha pogut saber aquest diari, aquesta setmana s’han enviat 2.528 credencials, i al llarg d’aquest divendres s’acabaven d ’enviar 200 més i de «rellançar aquelles que hagin donat error en l’enviament».
Canvis en el sistema
El març del 2025 el procés d’ homologació de títols va entrar en el «tramitador genèric», la plataforma única de tràmits de la Generalitat (on se sol·liciten des de les beques fins a la participació en oposicions o es realitza la inscripció en els exàmens del C2 de català). I, des d’aquesta data fins al març del 2026 han entrat en el nou sistema 19.802 peticions d’homologacions de títols no universitaris.
Malgrat que la mateixa veu de la conselleria apunta que no poden assegurar que no quedi algun expedient pendent, ja que potser hi ha algun cas que hagi requerit més documentació o que aquest en procés de recurs després d’haver sigut denegada, sí que confirma que «s’han resolt les que es podien resoldre», que són «gairebé totes».
Temor d’un injust 5
El Departament d ’Esther Niubó ha prioritzat els expedients d’alumnes que necessitaven les notes per tenir les mitjanes de batxillerat per a l’accés a la universitat. I és que aquest tap era especialment greu en el cas dels alumnes que cursen primer de batxillerat i necessiten disposar d’aquestes notes homologades perquè consti la seva nota real i així tenir una bona mitjana de batxillerat. Amb el volant provisional, aquesta nota és d’un 5, qualificació que baixa la mitjana de batxillerat i la nota d’accés a la universitat (resultat de la mitjana de batxillerat i de les PAU).
No tenir aquesta homologació – prosseguia el correu dels estudiants que obre aquesta informació – «suposa un perjudici directe per a alumnes amb trajectòries acadèmiques excel·lents, amb aspiracions a carreres universitàries amb notes de tall elevades, que han treballat durant tota la seva etapa escolar per assolir-les».
Aquesta mateixa nota de 5 també penalitzava els qui, després d’estudiar batxillerat, volien optar a un grau superior de formació professional,estudis l’ accés dels quals també va per nota de tall.
L’embús, a més, era una cosa que passava a Catalunya, però no en altres comunitatsautònomes. «En altres comunitats autònomes aquests procediments ja van ser resolts fa mesos, cosa que podria suposar un greuge comparatiu per als estudiants catalans», apuntaven els alumnes en el correu electrònic.
Xifra creixent
La conselleria ja prometia fa unes setmanes, quan denunciava el seu cas Abril Azabal, que prioritzarien els expedients per a la selectivitat, i així ha sigut. La resta de les gairebé 20.000 peticions [la xifra s’ha disparat en els últims anys tant perquè creix el nombre d’alumnes catalans que estudia a l’ estranger com pels estudiants procedents d’altres països que arriben a Catalunya] són de cursos intermedis, de cicles formatius o d’altres estudis, tràmits que no urgia tant.
El 2024, Educació assegurava que el 2020 va rebre 6.511 demandes d’estudiants que volien homologar títols no universitaris, xifra que el 2023 es va duplicar fins a arribar a les 13.707. Aquesta xifra que ha ascendit fins a les gairebé 20.000 actuals.
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Els professors de l'institut Guillem Catà de Manresa acorden no fer sortides ni colònies
- Tancar el portal amb clau pot sortir molt car: la pràctica que encara fan moltes comunitats i que posa en risc els veïns
- El rector presenta una denúncia per la col·locació d'una pancarta a la Seu de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem