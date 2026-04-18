El costat humà dels gossos
En aquestes sessions de fotos es veuen més ulls desencaixats que esperant un tren de Rodalies. És el fotògraf de gossos més viral. Christian Vieler ofereix sessions de franc a Diagonal Mar.
En aquestes sessions de fotos es veuen més ulls desencaixats que esperant un tren de Rodalies. Somriures deformats, mirades de pànic, escopinades. Com l’equip de Trump cada vegada que el president dels EUA fa una declaració. És el fotògraf de gossos més viral del món. Fins i tot el Lassie perdria les maneres davant d’aquest home. En menys de mitja hora fa sortir l’Scooby-Doo histriònic que tota mascota té a dins. Destapa el costat humà dels gossos. "Penso que aquesta és la clau de les fotos i del seu èxit", apunta. "És el que fa que les imatges ens resultin tan familiars i tan divertides, perquè hi veiem emocions i desitjos molt coneguts". Terror, alegria, el plaer absolut. És impossible no donar-li la raó amb un "¡guau!".
Christian Vieler és a Barcelona omplint de baves Diagonal Mar. El fotògraf alemany ha instal·lat el seu estudi caní durant tres dies al centre comercial. És la seva segona visita a Barcelona en dos anys. Avui serà el dia de tancament. Desfilaran, en total, mig centenar de gossos davant de la seva càmera enmig d’una allau de llaminadures. Aquest és el seu truc: congela els peluts mirant de caçar al vol menjar prèmium. L’esdeveniment l’impulsa la marca de nutrició animal Josera.
Han rebut "milers de sol·licituds", detalla l’organització. "I no només de Barcelona, sinó de tot Espanya: Alacant, Sevilla, Oviedo i fins i tot les illes Balears". En l’edició anterior –assenyalen–, hi va haver gent que va decidir volar el mateix dia amb la mascota des de Galícia només per fer la sessió.
Era de preveure que hi hauria cops de colze online per aconseguir una plaça: aquestes sessions s’ofereixen de franc a Barcelona quan una hora a l’estudi del Christian a Selm (Alemanya) costa 400 euros. Les mascotes afortunades que són fotografiades aquests tres dies s’han triat per sorteig: hi haurà temps per fer unes 50 sessions a tot estirar, calculen. El fotògraf hi dedica una mitja hora per gos.
Christian Vieler es va veure embolicat en això per accident: provant un nou flaix amb el seu gos labrador Lotte. "Volia saber com podia aconseguir fotos nítides quan els gossos estan en moviment –apunta–. Així que vaig començar a tirar-li premis". D’això ja fa 13 anys. Ara té una agenda més atapeïda que la de Rosalía. Fa tours per tot el món com una estrella pop: abans de finals de maig haurà passat per París, Milà, Hamburg, Copenhaguen, Florida, Beverly Hills. "No em sento una estrella pop", diu per treu ferro a la fama. "Només miro de fer bé la feina".
Té mig milió de seguidors a Instagram. El seu hashtag s’ha fet viral: #dogscatchingtreats. Gossos caçant premis. Els mitjans ja l’etiqueten com a "fenomen mundial". Ell es descriu simplement com un "fotògraf treballador i apassionat". "M’estimo el que faig –assenyala–, ho valoro molt, i estic molt agraït per tenir l’oportunitat de fer-ho arreu del món". ¿Què li han ensenyat els gossos tots aquests anys? "Potser la paciència –respon–. I el més important: celebrar i disfrutar el moment, sense pensar massa en el futur ni en el passat. Simplement, estar centrat en el present".
"Ha sigut meravellosa la connexió del Christian amb la Runa", indica el Juan Carlos. El fotògraf alemany no triga ni cinc segons a fer-se el millor amic d’aquest pastor belga malinois. I això que fa tot just dos mesos que la va adoptar la seva nova família. El seu cas es va fer viral: van enxampar el seu amo maltractant-lo pel carrer a Calaf. "Necessita una mica de temps per adaptar-se del tot", la mira amb orgull el Juan Carlos. Encara s’espanta una mica. No tant amb el Christian.
Tots coincideixen: el Christian té una "connexió màgica" amb els animals de companyia. "Jo diria que ho faig el millor que puc", s’encongeix ell d’espatlles. "De vegades tinc sort", riu. "Tinc bastanta traça a tractar amb gossos difícils o espantats. No sé per què, no ho vaig aprendre mai de manera professional". ¿La seva fórmula secreta? "Temps, tranquil·litat, empatia i amor per als animals".
Alta cuina per a gossos
Els mitjans van confirmar el sorpasso el 2023: per primera vegada en la història ja hi havia més gossos que nens a Barcelona. En aquests temps dog friendly, les mascotes es poden permetre més capricis passejant per la city que el Pancho, el gos de la loteria. ¿L’últim esdeveniment prèmium per a gossos? Menú degustació d’alta cuina a Casa Camper.
Puppy Love Dinner, es diu aquest nou invent guau. "Una nova manera de compartir taula a Barcelona", aquesta és la ideòloga. "És una experiència d’alta cuina compartida tant per a gossos com per a humans". Es va estrenar el mes passat a Casa Camper: 24 convidats, la meitat de quatre potes. Quatre plats degustació per cada comensal, gossos inclosos. "La intenció era simple –detalla Milly Yang–: crear un moment en què els gossos no només siguin benvinguts, sinó que realment formin part de l’experiència".
Milly Yang és la propietària de Voilà Concept Store (plaça Narcís Oller, 1). És on acaba arrossegat qualsevol humà amb corretja passejant per Gràcia. La primera cafeteria de Barcelona exclusiva per a gossos. La carta canina inclou fins i tot caputxinos per a gossos (dogguccinos). Es dona per fet que no tenen frankfurts per pur decòrum.
La Milly ja planifica per al maig una Dogtail Party –festa de còctels canins–. La idea és que els sopars mixtos d’alta cuina siguin mensuals. Del primer menú degustació per a humans se’n va encarregar el xef Subash Adhikari. Van recrear un menú paral·lel per a gossos en col·laboració amb Food for Joe. "Junts –diu la Milly– explorem noves formes d’unir gastronomia i cultura pet". Ja han muntat un pop-up de Happy Meals versió canina.
