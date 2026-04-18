Radiografia del sector
La despesa mitjana dels turistes a BCN va baixar 22 euros per estada el 2025
El perfil del visitant de la ciutat va ser un viatger de 36 anys de mitjana, que va venir en parella, es va quedar 4,5 dies i va desemborsar 1.153 euros. La procedència espanyola, que cada vegada pernocta menys en hotels, va baixar fins al 13,1%.
Un 45% és repetidor, respecte al 54,6% que va descobrir la ciutat l’any passat
Patricia Castán
El turista que va visitar el 2025 Barcelona tenia una mitjana de 36 anys, s’hi va estar 4,5 dies, va gastar 1.153 euros i va viatjar sobretot en parella. Es tracta d’un visitant cada vegada més internacional (86,9%), amb especial pes de la Unió Europea (48,6%, però a la baixa) i amb estudis universitaris en un 72,2% dels casos. S’allotgen sobretot en hotels (55,5%), seguits de pisos turístics (16,8%), i la motivació per venir és sobretot l’oci o les vacances (66,9%).
L’Observatori del Turisme de Barcelona va revelant de mica en mica les dades de tancament de l’any passat, tant a l’urbs com a la resta de la regió. Posant el focus en Barcelona ciutat, la capital catalana va rebre 16 milions de viatgers, un 2,9% més que el 2024, com ja va avançar l’Ajuntament. Dijous es van publicar les dades sobre el perfil i hàbits del 2025 dels turistes que van arribar a la ciutat, en les quals s’observen tendències que serveixen de base per reconduir les polítiques turístiques de la ciutat. Per exemple, l’edat mitjana puja lleugerament des dels 32,6 anys del 2021, i ara sembla estabilitzada, tot i que l’any passat van créixer tant els visitants de més de 35 anys com a la franja de 18 a 24. I hi va haver més homes que dones.
Per procedències, és destacable la caiguda del viatger interior (de la resta d’Espanya), que ja només representa un 13,1%. La seva presència també perd pes als hotels, on suposa un 17,1% dels allotjats, davant el 82,9% d’estrangers, segons apunta una altra recent càpsula de dades (Informe d’activitat turística). Com a detall, Madrid i València són les regions que més turistes injecten de la resta de la Península. A Europa destaca Itàlia (9,8%), el Regne Unit (8,8) i França (7,6).
Els Estats Units tenen un pes general del 7,8%, tot i que en el rànquing d’allotjats en hotels ocupa la segona posició amb un 13,9%. En concret, els Estats de Florida i de Califòrnia són els que aporten més visitants. Els nord-americans es mantenen en el top de creueristes de la capital catalana, amb un 20%, i se situen davant d’espanyols i italians, empatats al 13%.
Dormir en hotels és la preferència sobretot del viatger que ve per motius professionals i que l’any passat va suposar un 20,2% del total de turistes. En canvi, alemanys, italians i francesos s’interessen sobretot pels apartaments turístics, i els albergs atrauen la franja més jove, de 18 a 34 anys.
Més enllà de les icones locals
Entre les motivacions, a més d’oci i feina, hi ha un 12,9% que venen per motius personals. Aquest mix de viatgers fa que Barcelona sigui una ciutat amb molts repetidors (45%, amb una mitjana de 3,9 vegades), que representen precisament el públic objectiu que es pot seduir amb activitats culturals, gastronòmiques i que vagi més enllà de les massificades icones locals, com pretenen el consistori i el Consorci Turisme de Barcelona. Però un altre 54,6% la van descobrir per primera vegada l’any passat.
El repte de la descongestió del centre de Barcelona és complex, vist que la xifra de turistes que no van sortir del municipi per fer excursions a altres zones va pujar fins a representar el 91,1%. Una de les raons és que la ciutat ofereix cada vegada més opcions d’activitats, apunta Alba Lajusticia, coordinadora de l’Observatori. Del 8,6% que van fer excursions, la majoria es van limitar a una, segurament perquè l’estada mitjana es va retallar lleugerament fins a les 4,5 nits.
Aquest ajust es produeix en un context global de retallada de la despesa del viatger respecte al 2024, diu l’experta. Aquest diari ja va avançar la tendència l’estiu passat. A Barcelona, s’estima que el cost del transport va ser de 368,19 euros (12,27 euros menys que el 2024), el de l’allotjament per dia de 88,2 euros (gairebé 4 menys), la despesa durant l’estada per nit de 106,27 (va créixer un 6,6%), el total mitjà de 1.153,28 euros (davant els 1.175,27 un any abans, un 1,9% menys) i el del paquet turístic complet (tot junt) de 1.318,09 euros (-13,2%). Qualitativament, el viatger continua gastant sobretot en menjar i beguda (45,3%), seguits d’entreteniment, compres (18,6%) i transport intern, segons dissecciona l’últim informe.
¿Qui són els més rendibles per a la ciutat? La despesa la lideren en els diversos apartats de què consta l’informe els ciutadans nord-americans, els viatgers de negocis i els que s’allotgen en hotels. A l’hora de disfrutar de la gastronomia, un 66% trien la cuina espanyola durant l’estada a Barcelona.
Els desplaçaments per arribar a la capital catalana continuen sent per aclaparadora majoria amb avió (80,3%, una xifra semblant a la de l’any anterior), seguit molt de lluny pel tren (11,4%). La tecnologia és clau per organitzar el viatge, ja que la planificació es fa sis de cada deu vegades mitjançant pàgines web, sobretot Booking i la IA, però també es té en compte l’opinió de familiars i amics (27,5%) i de xarxes socials i blogs (24,5%).
En un 37,2% dels casos, el turisme es fa en parella, seguit del col·lectiu que viatja sol (27,2% i en descens), amb companys de feina (com ara fires i congressos, 8,2%) i amb amics (18,2%).
