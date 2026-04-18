Doble discriminació
Si les persones amb discapacitat ja són les grans oblidades en les directives i les lleis europees, la situació és, si això pot ser, encara pitjor per a les dones.
Les persones cuidadores, amb un paper essencial, solen quedar enrere
Pau Lizana Manuel
Si les persones amb discapacitat ja són les grans oblidades en les directives i les lleis, la situació és, si això pot ser, encara pitjor per a les dones, que pateixen una doble discriminació, i per a aquelles persones cuidadores, essencials en el seu dia a dia, que queden sovint enrere fins a un tercer o quart pla. Així va quedar palès durant la tribuna Discapacitat i drets per a una Europa inclusiva.
"Són els bastons que sostenen la vida de les persones amb discapacitat", va exemplificar l’eurodiputada del PP i ponent de l’Estratègia de la Unió Europea sobre capacitat, Rosa Estaràs. La també exvicepresidenta del Govern de les Balears contestava a la pregunta de Sònia Gainza, directora del projecte Apropa Cultura i una de les assistents a l’acte que va tenir lloc a l’auditori del Museu Tàpies de Barcelona.
Gainza va relatar que el projecte Apropa Cultura havia permès no solament que les persones amb discapacitat disposin de descomptes d’entre el 50% i el 75% a l’entrada dels espectacles dels set recintes de concerts més destacats de Barcelona –el Liceu, L’Auditori o el TNC, entre d’altres– sinó que els acompanyants d’aquestes persones no haguessin de pagar entrada. "El cas es va moure quan un abonat del Liceu que va quedar en cadira de rodes va veure que hauria de pagar un altre abonament anual perquè el seu acompanyant pogués entrar", va exposar Gainza.
Va recollir el guant i va anunciar que proposarà que en els descomptes culturals que ja es recullen a la targeta Europea de Discapacitat també hi entrin aquests acompanyants. De fet, segons va explicar l’eurodiputada, no és el primer pas que es fa en aquest sentit. "Fa temps que treballem perquè les beques Erasmus+ també incloguin ajuts per als acompanyants", va explicar Estaràs. "Fan una funció imprescindible, i no es pot pretendre que facin la seva feina amb una ajuda de 200 euros al mes", va prosseguir.
I a banda dels acompanyants, els reptes també continuen sent nombrosos per a les persones amb discapacitat i, especialment, com va destacar Cristina Barreto, directora de l’Oficina de l’ONCE a Brussel·les, entre les dones. "És una doble discriminació, per la discapacitat i pel fet de ser dones", va exposar Barreto, que va elogiar la feina d’Estaràs a Brussel·les. "És la més implicada dels 720 eurodiputats", va dir.
Capacitat d’acord
Estaràs va agrair les paraules i va destacar que en la Comissió Europea de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere, comparteix presidència amb Irene Montero, de Podem, i Lina Gálvez, del PSOE. "Som unes dones molt diferents, però arribem a acords sense problemes", no va dubtar a destacar Estaràs.
Pilar Díaz López, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, exsecretària d’Estat de Serveis Socials i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, tampoc va voler perdre’s la cita. Va recalcar la necessitat de trencar barreres i estereotips tant dialèctics com físics i no va haver d’anar gaire lluny per exemplificar la situació. "Aquest museu no està adaptat. Han hagut de treure una rampa perquè arribés fins aquí", va dir, per reivindicar la necessitat que l’arquitectura sigui accessible universalment.
