Oci
L’obertura d’un gran cine a Sabadell, en l’aire després de mesos d’obres aturades
Edu Gil
L’obertura del nou multicine de la cadena Ocine, projectat al costat del centre comercial Via Sabadell, està bloquejada i no té data prevista, després que les obres portin prop de sis mesos paralitzades. El projecte, anunciat el juliol del 2025, contemplava la construcció d’un complex de nou sales prèmium en una de les principals zones comercials de la ciutat, on es concentren grans superfícies com Ikea, MediaMarkt i Leroy Merlin, a més de diversos establiments de restauració.
Segons confirma l’Ajuntament de Sabadell, el retard respon a una modificació en la tramitació urbanística del projecte: "L’empresa promotora dels cines va sol·licitar llicència d’obres d’un edifici industrial, que va ser concedida, i posteriorment va demanar una modificació per implantar un ús cultural. Aquesta segona llicència s’està estudiant i s’ha requerit més informació a l’empresa". Aquest canvi ha deixat el projecte en un punt d’espera administrativa, sense avenços visibles des de fa mesos. Fonts de l’assessoria que lidera l’operació asseguren que no entenen el retard i assenyalen que el projecte fa mig any que està encallat. La companyia defensa que el cine respon a una demanda del mateix entorn comercial, especialment del sector de la restauració, que veu en aquest equipament una oportunitat per dinamitzar la zona, sobretot en horari nocturn.
Més enllà del bloqueig, la iniciativa reobre el debat sobre la necessitat real d’un nou cine a Sabadell, que ja compta amb dos complexos –Cinema Imperial i Multicines Eix Macià, tant l’un com l’altre gestionats pel grup ACEC.
