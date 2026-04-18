Drets
Pere Puig rep l’eutanàsia, la segona d’un pacient mental
El veí de Reus, de 54 anys, accedeix a la prestació després d’acreditar un patiment greu i cronificat. "Tinc una depressió severa crònica resistent des de fa més de 20 anys", va explicar a aquest diari.
Des del 2023 reclamava l’eutanàsia: la va demanar tres cops fins a aconseguir-la
Beatriz Pérez
Pere Puig Ribas, el veí de Reus (Baix Camp) de 54 anys que havia demanat l’eutanàsia fins a tres vegades, va rebre dijous la prestació d’ajuda a morir, tal com va deixar escrita en el seu blog i han confirmat diferents fonts d’EL PERIÓDICO. Ahir la família va publicar una esquela. En Pere, amb una depressió severa de més de 20 anys i refractària als tractaments, és el segon pacient psiquiàtric a aconseguir l’eutanàsia l’últim mes a Catalunya, després de Noelia Castillo Ramos, la jove de 25 anys el cas de la qual va arribar a Estrasburg. En el seu blog, Puig va deixar escrit la voluntat de ser donant d’òrgans.
Puig des del 2023 reclamava l’eutanàsia. La va demanar tres vegades fins que la va aconseguir. "Tinc una depressió severa crònica resistent des de fa més de 20 anys. El 2012 vaig patir un empitjorament molt fort i vaig començar a ingressar en unitats psiquiàtriques. Tinc ansietat les 24 hores del dia i atacs de pànic diaris", explicava en aquest diari fa un mes. Des de feia tres anys, la seva degradació, assegurava, era "diària i devastadora" i va afectar fins i tot la seva salut física: en Pere tenia dolor crònic, hipertensió i va perdre 10 quilos de massa muscular. El seu cas el va recolzar l’entitat Dret a Morir Dignament (DMD).
Feia tres anys que en Pere passava el dia al llit. No treballava i tenia una discapacitat del 68% des del 2006. No sortia de casa, perquè també patia d’agorafòbia. Tenia intolerància a 15 fàrmacs diferents i assegurava haver provat "totes les teràpies" –tant les de "dins" com les de "fora" de la ciència–. Considerava que la seva vida "no era digna".
Què diu la llei
La llei orgànica de regulació de l’eutanàsia (LORE), vigent a Espanya des del març del 2021, atorga un nou dret sanitari que protegeix la lliure elecció del moment de la mort a les persones majors d’edat, espanyoles o residents, que estiguin en "context eutanàsic" i mantinguin capacitat de fet. Aquest "context eutanàsic" està definit a l’article tres de la LORE en dos casos: un sofriment greu, crònic i impossibilitant, i una malaltia greu i incurable. La LORE no parla de diagnòstics ni exclou cap malaltia ni sofriment. Només parla de "situacions". Per tant, no deixa fora les malalties mentals, que s’inclourien en el primer cas, com sí que passa en legislacions d’altres països com el Canadà. Aquest és el cas, per exemple, tant de Pere Puig com de Noelia Castillo Ramos, els dos pacients psiquiàtrics que es van enfrontar a més traves per accedir a la prestació.
El març d’aquest any, en el seu tercer intent d’accedir a la mort digna, la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), l’òrgan multidisciplinari de caràcter administratiu que aprova o denega les peticions d’eutanàsia, va avalar la seva petició. L’òrgan va confirmar que el seu "trastorn ansiosodepressiu" incidia de manera directa en l’"empitjorament global del seu estat i en el deteriorament físic associat". "La combinació de la patologia psíquica i del deteriorament físic limita de manera significativa la seva autonomia i capacitat per portar a terme les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària", recollia la comissió en el seu escrit.
La comissió va estimar que no hi havia possibilitats de millora, que en Pere havia esgotat totes les vies terapèutiques i, sobretot, va acreditar "un patiment psicològic greu i cronificat", que afectava "profundament" la seva "qualitat de vida" i que "dificultava" la seva "autonomia personal".
