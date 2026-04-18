Migració
El primer dia de regularització registra 13.500 sol·licituds ‘on line’
S’han cursat 20.000 cites prèvies per fer el tràmit d’una manera presencial a les oficines habilitades a partir de dilluns que ve.
Pau Lizana Manuel
Prop de 13.500 sol·licituds telemàtiques es van registrar el primer dia del procés extraordinari de regularització d’immigrants, marcat per cues de fins a cinc hores a les oficines d’atenció a la ciutadania, en què estrangers sol·licitaven, sobretot, el document del padró i l’informe de vulnerabilitat que requereix el tràmit per acreditar l’arrelament. A partir de dilluns, les sol·licituds es podran fer presencialment a les finestretes de Correus i la Seguretat Social habilitades: de moment, ja s’han tramitat gairebé 20.000 cites prèvies, requisit imprescindible per ser atès.
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions apunta a la circumstància que el primer dia del procés es va saldar amb "normalitat" i amb un "èxit de sol·licituds". Aquestes 13.500 peticions telemàtiques rebudes a Mercurio –la plataforma de gestió d’expedients d’estrangeria– representen, però, una ínfima part respecte al volum total previst, que oscil·la entre 500.000 i 800.000, xifra que correspon al nombre d’estrangers que s’estima que resideixen a Espanya sense papers en regla. Aquests primers dies, després de publicar-se la regularització al BOE, la majoria de tràmits estan destinats a accedir a documents com el certificat d’antecedents penals, el padró municipal i l’informe de vulnerabilitat.
Segons el ministeri, totes les sol·licituds, tal com estava previst, s’han presentat mitjançant el certificat digital. La majoria les han registrades professionals habilitats com ara advocats, graduats socials o gestors administratius, tot i que també ho han pogut fer algunes de les 200 entitats socials i sindicats que s’han inscrit en aquests mesos en el Registre Electrònic de Col·laboradors d’Estrangeria.
Una part més petita de les sol·licituds presentades durant la primera jornada van ser les cursades pels mateixos immigrants interessats a estabilitzar la situació administrativa. Era un fet que s’esperava, tenint en compte que no és fàcil obtenir un certificat digital si, precisament, no es disposa de documentació.
Encara ho tindran més difícil els qui estan en situació de carrer. La Fundació Arrels ha calculat que només un 24% dels ciutadans extracomunitaris que fan vida a la via pública es podran acollir a la regularització. L’entitat es basa en l’enquesta que el 2025 va fer a les persones que es van trobar durant el recompte. El 54% de les persones sense sostre amb què van contactar van assegurar que és "difícil o molt difícil" conservar els documents mentre feien vida a la intempèrie.
