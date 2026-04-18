Tributs
La reforma de l’impost de l’AMB agafa impuls al Congrés
Manuel Arenas
Malgrat la coincidència de color polític predominant en cada govern, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fins ara no ha prosperat en les sol·licituds al Ministeri d’Hisenda per fer encaixar el tribut metropolità en la llei estatal d’hisendes locals. L’ens metropolità està preocupat perquè la justícia l’ha obligat a executar una reforma fiscal en detriment dels contribuents particulars i amb la qual ha perdut 40 milions d’ingressos propis. L’escenari de bloqueig polític ha portat l’AMB a escalar institucionalment la seva reclamació al Congrés entorn d’aquest recàrrec sobre l’IBI. Les quatre forces que governen l’Administració metropolitana, això és, el PSC, Junts, ERC i els Comuns, s’han reunit aquesta mateixa setmana amb els grups parlamentaris del Congrés per traslladar-los la necessitat de modificar la llei d’hisendes locals.
L’objectiu metropolità és triple: d’una banda, que la regulació permeti establir tres tipus màxims diferenciats segons l’ús dels immobles (0,2% per a immobles urbans, 0,1% per a immobles rústics, 0,1% per a béns amb usos de característiques especials), tal com passava fins a la reforma fiscal d’aquest 2026; de l’altra, que la llei possibiliti beneficis fiscals com reduccions en la quota per a immobles d’ús residencial, tal com històricament havia previst l’AMB per protegir fiscalment les llars; i, finalment, que el tipus impositiu s’apliqui sobre la base liquidable i no sobre la imposable de l’IBI, una petició que és de caire més tècnic.
