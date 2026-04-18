Rosa Estaràs, eurodiputada i exvicepresidenta de les Balears: "No podem perdre el talent de 101 milions d’europeus amb discapacitat"
Rosa Estaràs, eurodiputada i exvicepresidenta de les Balears, aborda les polítiques d’inclusió de la UE i insta a convertir-les en transversals. "Quan hi ha retallades, el primer que es toca és el fons social", diu.
Pau Lizana Manuel
Prop d’un 24% de la població europea té algun tipus de discapacitat, segons les últimes dades de l’Eurostat. Potser per això cada vegada sorgeixen més iniciatives des de Brussel·les per garantir els drets d’aquests més de cent milions de persones. Són exemples d’això la targeta europea de la discapacitat, l’Estratègia sobre les persones amb discapacitat 2021-2030 o la llei europea d’accessibilitat. No obstant, la implementació de totes aquestes directives, alineades amb la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, encara té camí per recórrer.
"És un tema amb el qual gairebé pots propiciar unanimitat. Però hi ha molta gent que vota perquè no pot votar en contra i som molt pocs els que ens submergim de veritat en aquestes polítiques", reflexionava dijous l’eurodiputada i exvicepresidenta del Govern de les Balears Rosa Estaràs, convidada al fòrum European Bridges, organitzat per EL PERIÓDICO, Agenda Pública i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona sobre Drets i discapacitat per a una Europa inclusiva.
En aquest sentit, va instar a convertir les polítiques d’inclusió en una veritable matèria transversal de la Unió Europea. "No podem perdre el talent de 101 milions d’europeus amb discapacitat", va argumentar la també ponent de l’Estratègia sobre les persones amb discapacitat 2021-2030 de la Unió.
La tribuna va servir precisament per repassar els reptes que li queden superar a aquesta estratègia ara que s’ha passat l’equador de la dècada. Així, Estaràs va celebrar que l’ONCE aculli a Madrid el primer Centre d’Accessibilitat UE, que estudia que les polítiques d’inclusió d’aquestes persones a Brussel·les acabin arribant fins a la ciutadania. "El repte de futur és que aquest centre es converteixi en una agència europea d’experts, perquè si no li falten mecanismes per poder arribar a tots els països", va assenyalar davant Cristina Barreta, la directora de l’Oficina Europea de l’ONCE.
El gran repte, de totes maneres, perquè totes les idees exposades per Estaràs cristal·litzin, és que es produeixi un canvi de mentalitat global i estructural. L’eurodiputada ho va comparar amb el canvi cultural i social que hi va haver entorn de la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. "Hem aconseguit obtenir pressupostos, mentalitzar la gent perquè recicli i que no es pugui aprovar cap llei que no sigui sostenible", va posar d’exemple l’eurodiputada, que va lamentar en canvi que en l’àmbit social no s’hagi anat "a la mateixa velocitat". De fet, Estaràs va donar una dada contundent: "Aquí tothom és igualitari i defensa que ningú es quedi enrere. Però a l’hora de la veritat, quan hi ha retallades, el primer que es toca és el fons social europeu", va denunciar.
El primer pas per aconseguir aquest canvi en la mentalitat europea és arribar a un acord sobre què significa exactament ser una persona amb discapacitat. Avui dia, les estratègies, lleis i directives que s’han fet per defensar el col·lectiu no han consensuat una definició comuna.
Realitats diverses
La Unió Europea també haurà de veure com adapta tota la seva normativa a les realitats diverses que hi ha al darrere les persones amb discapacitat. "Les solucions no són sempre les mateixes", va dir l’advocat Xavier Puigdollers, president de la Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), un altre dels ponents de l’acte. "No es pot fer una llei si no preveu un pressupost", va indicar.
En una nota una mica més positiva, Estaràs va assegurar que en termes d’implementació de les polítiques sobre persones amb discapacitat Espanya és el millor país d’Europa i que compleix al davant de la resta d’Estats membres, tot i que encara li queda molt camí per recórrer. "No és un notable ni un excel·lent, però és un país que va complint", va dir. "No estem gaire bé, però tampoc gaire malament", va matisar al seu torn Puigdollers.
