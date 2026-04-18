Sis de cada deu visitants veuen la ciutat massificada
L’enquesta del 2025 recull també que un 41% dels viatgers creuen que els preus són massa elevats per a la qualitat.
Patricia Castán
El debat instal·lat a Barcelona sobre la quantitat i qualitat del seu turisme, i les crítiques a la massificació d’una part dels ciutadans no semblen afectar l’experiència dels viatgers a la capital catalana: un 84,3% diuen que es van sentir ben acollits per la població local durant la seva estada el 2025. Això sí, el 57,4% dels mateixos visitants consideren que "hi ha massa gent per fer les visites turístiques". I malgrat que la valoració general de la ciutat va tornar a ser alta (8,8 sobre 10), un 41,1% va veure massa elevats els preus en relació amb la qualitat. Les dades més objectives retraten la tipologia de viatgers, les característiques de la seva estada i la seva activitat a la ciutat. Però altres preguntes aporten elements qualitatius sobre l’experiència a la ciutat i com la perceben.
La nota mitjana atorgada a Barcelona és la més alta dels últims cinc anys (puja una dècima), cosa que constata que el turista disfruta la seva estada, posa en relleu Alba Lajusticia, coordinadora de l’Observatori del Turisme. En el butlletí d’avaluacions destaquen sobretot l’arquitectura local (9,4), l’oferta cultural (9), l’entreteniment i el transport públic (empatats a 8,6); el caràcter i amabilitat de la gent, la gastronomia i la restauració (igualats amb 8,5), el comerç (8,4), la informació turística (8,1) i les platges (8, també amb la millor opinió en l’últim lustre).
L’apartat de l’acollida, al detall, mostra un 54,7% dels viatgers totalment d’acord amb l’afirmació "m’he sentit acollit pels locals", i a un 29,6% més aviat d’acord, de manera que les opinions positives assoleixen el 84,3%. Un 11,4% no es mostra ni d’acord ni en desacord, i només un 3,5% hi està en desacord.
Interrogats sobre si creuen que hi ha massa gent per fer visites turístiques, assenyalen que sí amb tota rotunditat un 30,3%; hi estan bastant d’acord un 27,1%, i un 16,2% no hi estan d’acord ni en desacord. Però els que consideren que no hi ha massificació suposen una quarta part d’enquestats.
També hi ha diversitat d’opinions sobre el cost de venir a la metròpolis. Només un 11,6% està d’acord per complet amb la idea que els preus són elevats respecte a la qualitat, mentre que gairebé un 30% hi està més aviat d’acord. En termes neutres es pronuncia un altre 25,6%, i el desacord suma gairebé un terç d’enquestats per als quals la ciutat no és cara.
Entre les valoracions sobre el municipi, també es pregunta si vindrien a Barcelona per assistir a grans esdeveniments, a la qual cosa sis de cada deu diuen que sí. Gairebé el 70% veu fàcil la mobilitat per la ciutat.
Seguretat
Més complexa és la lectura de les dades sobre seguretat. Així, un 2,1% (quatre dècimes menys que un any abans) diu haver sigut víctima d’algun delicte durant la seva estada, sobretot en llocs exteriors i amb escenaris habituals: el barri Gòtic (11,9%), la Rambla (10,7%), les platges (8,3%) i transports (sobretot metro i FGC, 15,5%). El que crida l’atenció és que només un 20,2% ho ha denunciat.
Subscriu-te per seguir llegint
