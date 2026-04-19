RECERCA
El 20% del càncer de mama es detecta en fase precancerosa
Un grup del CNIO avança en la identificació de les lesions que sí que es convertiran en un tumor, fet que podrà ajudar a evitar el sobretractament.
«De manera innecessària es tracten moltes», afirma la directora del treball
Nieves Salinas
El 20% dels diagnòstics de càncer de mama en realitat són lesions precanceroses. Ara per ara no es pot saber quines seran càncer, així que la gran majoria es tracten com si ja ho fossin. "És a dir, es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones", assenyala la investigadora Eva González-Suárez, del Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO), a Madrid. Ara, una descoberta del Grup de Transformació i Metàstasi del CNIO ha obert una via cap a la identificació de les lesions precanceroses de mama que es convertiran en tumors. El treball, dirigit per González-Suárez, es publica a la revista Nature Communications.
La recerca, diu el CNIO, s’ha centrat en el paper de la proteïna RANK, la intervenció de la qual en la gènesi dels tumors de mama va ser descoberta per la mateixa González-Suárez l’any 2010 a l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell), on manté una línia de recerca clínica.
Al teixit mamari hi conviuen dos tipus de cèl·lules: les luminals, que produeixen la llet, i les basals, que són contràctils i permeten l’expulsió d’aquesta llet. Diversos estudis suggerien que els tumors de mama s’originen exclusivament en una subpoblació de cèl·lules luminals, les anomenades progenitores luminals, descriuen els investigadors.
Altres cèl·lules
El treball que ara es publica, amb Jaime Redondo-Pedraza com a primer autor, revela, en canvi, que els tumors poden començar en un altre tipus de cèl·lules, que els autors anomenen cèl·lules infidels i que deriven de les cèl·lules basals. La nova recerca mostra que l’expressió de la proteïna RANK a les cèl·lules basals fa que perdin la identitat i es converteixin en noves cèl·lules que no són clarament ni basals ni luminals, sinó híbrides, amb característiques de totes dues. Aquestes són les cèl·lules infidels.
En les cèl·lules infidels començarien tots els tipus de tumors de mama, tant els luminals, que expressen receptors hormonals (+), com els triples negatius que no els expressen", diu el CNIO.
"El que sabem en aquest moment és que les cèl·lules basals de la mama poden donar lloc a tots els tipus de tumors. Podríem dir que la identitat definida de les cèl·lules protegeix de l’aparició tumoral. No obstant això, quan les cèl·lules perden la seva identitat inicial i es converteixen en aquestes cèl·lules híbrides o infidels, provinguin d’on provinguin, és quan donen lloc a l’aparició del càncer", assenyala Eva González-Suárez.
El grup ha desenvolupat una firma genètica que detecta en l’origen les lesions precanceroses d’aquestes cèl·lules infidels, fet que permet identificar quines evolucionaran cap a tumors invasius. Després del seu treball d’identificació de la firma genètica en ratolins, el grup de González-Suárez ha provat aquest nou marcador amb una cohort de lesions precanceroses mamàries humanes i ha comprovat que és capaç d’identificar les que esdevindran càncer.
Els diagnòstics han augmentat gràcies als programes de cribratge. El 20% dels diagnòstics de càncer són aquestes lesions precanceroses. D’aquestes, únicament un 30% s’acabaran convertint en càncer.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Detenen cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica