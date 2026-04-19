Formació. Estudis avançats

Geociències per liderar la transició energètica

El programa forma perfils capaços de liderar projectes estratègics en l’àmbit energètic

L'hidrogen subterrani podria ser la clau de la transició energètica

Cecília Vega

La transició cap a un model energètic més sostenible ja no és una opció, sinó una necessitat urgent. Les recents crisis derivades de conflictes internacionals i de la dependència de recursos posen de manifest la fragilitat del sistema actual i la necessitat d’accelerar el canvi cap a un model descarbonitzat, en el qual les geociències exerceixen un paper clau.

Reptes com el desenvolupament de l’energia geotèrmica, l’emmagatzemament subterrani d’energia i de CO2 capturat o l’exploració responsable de nous recursos energètics exigeixen solucions innovadores, coneixement especialitzat i professionals capaços d’integrar enfocaments multidisciplinaris.

Per donar resposta a aquests desafiaments, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona aposten per la formació especialitzada amb el seu nou Màster Interuniversitari en Geociències per a la Transició Energètica, un programa pioner a Espanya que arrencarà en el curs 2026-2027.

Formació pràctica i multidisciplinària en anglès

El programa aposta per una metodologia eminentment pràctica que combina sortides de camp, anàlisis de casos reals, treball de laboratori i modelització geològica i geofísica mitjançant eines digitals. L’alumnat no només adquireix coneixements sobre el subsol, sinó que aprèn a aplicar-los en solucions sostenibles amb impacte directe.

El màster s’impartirà íntegrament en anglès i comptarà amb professorat de les dues universitats, així com amb personal investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques, especialitzat en àmbits com la geotèrmia o l’emmagatzemament energètic. A més a més, incorpora la participació d’experts en aspectes legals, econòmics i socials vinculats a la transició energètica, així com professionals del sector empresarial i de l’administració pública.

Aquesta visió integral permet formar perfils capaços de liderar projectes estratègics en empreses energètiques, consultores, institucions públiques i centres d’investigació.

Sortides professionals

Els graduats podran desenvolupar la seva carrera com a tècnics o responsables de projectes en innovació energètica, especialistes en exploració i gestió de recursos naturals, consultors ambientals o investigadors en geociències i energia. Perfils cridats a exercir un paper clau en la transició energètica.

Les preinscripcions ja estan obertes i el programa oferirà una sessió informativa en línia l’1 de juny del 2026. Més informació a ub.edu/geociencies.

