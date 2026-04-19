Formació. Estudis avançats
Geociències per liderar la transició energètica
El programa forma perfils capaços de liderar projectes estratègics en l’àmbit energètic
Cecília Vega
La transició cap a un model energètic més sostenible ja no és una opció, sinó una necessitat urgent. Les recents crisis derivades de conflictes internacionals i de la dependència de recursos posen de manifest la fragilitat del sistema actual i la necessitat d’accelerar el canvi cap a un model descarbonitzat, en el qual les geociències exerceixen un paper clau.
Reptes com el desenvolupament de l’energia geotèrmica, l’emmagatzemament subterrani d’energia i de CO2 capturat o l’exploració responsable de nous recursos energètics exigeixen solucions innovadores, coneixement especialitzat i professionals capaços d’integrar enfocaments multidisciplinaris.
Per donar resposta a aquests desafiaments, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona aposten per la formació especialitzada amb el seu nou Màster Interuniversitari en Geociències per a la Transició Energètica, un programa pioner a Espanya que arrencarà en el curs 2026-2027.
Formació pràctica i multidisciplinària en anglès
El programa aposta per una metodologia eminentment pràctica que combina sortides de camp, anàlisis de casos reals, treball de laboratori i modelització geològica i geofísica mitjançant eines digitals. L’alumnat no només adquireix coneixements sobre el subsol, sinó que aprèn a aplicar-los en solucions sostenibles amb impacte directe.
El màster s’impartirà íntegrament en anglès i comptarà amb professorat de les dues universitats, així com amb personal investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques, especialitzat en àmbits com la geotèrmia o l’emmagatzemament energètic. A més a més, incorpora la participació d’experts en aspectes legals, econòmics i socials vinculats a la transició energètica, així com professionals del sector empresarial i de l’administració pública.
Aquesta visió integral permet formar perfils capaços de liderar projectes estratègics en empreses energètiques, consultores, institucions públiques i centres d’investigació.
Sortides professionals
Els graduats podran desenvolupar la seva carrera com a tècnics o responsables de projectes en innovació energètica, especialistes en exploració i gestió de recursos naturals, consultors ambientals o investigadors en geociències i energia. Perfils cridats a exercir un paper clau en la transició energètica.
Les preinscripcions ja estan obertes i el programa oferirà una sessió informativa en línia l’1 de juny del 2026. Més informació a ub.edu/geociencies.
