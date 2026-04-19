A partir d’aquest dilluns
Gestions a prop de casa: cinc oficines mòbils de la Generalitat recorreran 200 municipis de la Catalunya rural
Els vehicles d’atenció ciutadana oferiran una vegada al mes informació, tràmits i acompanyament a més de 600.000 persones de localitats amb menys facilitats de connexió
Montse Baraza
El Govern posa en marxa aquest dilluns cinc oficines d’atenció ciutadana (OAC) mòbils per acostar l’Administració a 200 municipis de la Catalunya rural i donar així servei a més de 600.000 persones. El projecte s’emmarca en la reforma administrativa i de modernització dels serveis públics impulsada pel Govern de Salvador Illa i que busca garantir un model d’atenció presencial, digital i personalitzada de la Generalitat, incloent-hi les localitats menys connectades. Aquestes oficines mòbils, que complementaran les 11 integrades a cada vegueria, facilitaran que aquells ciutadans que viuen en municipis més aïllats puguin realitzar gestions i tràmits a prop de casa.
Així, aquests cinc vehicles operaran en cinc rutes i cadascun donarà servei a 40 municipis una vegada al mes. El personal oferirà als ciutadans informació, gestió de tràmits i acompanyament. «Un servei accessible que evita desplaçaments i garanteix la inclusió a tot el territori», remarquen des del Govern. En total, el Govern invertirà uns 2,43 milions d’euros en aquest servei per al 2026 i 2027.
«Volem fer la vida més fàcil als ciutadans, portar l’Administració a la plaça de cada poble i facilitar tràmits com el de la dependència o el de crear l’IDCat mòbil per fer tràmits per internet. És una mesura innovadora i pionera amb què garantim atenció presencial i donem eines per poder realitzar tràmits en línia», resumia el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
Aquests municipis tenen en comú que estan allunyats de les oficines físiques d’atenció ciutadana, té pocs habitants, dispersió geogràfica o limitacions de mobilitat. ¿Quins criteris s’han tingut en compte a l’hora d’escollir-los? Segons detalla el Departament de Presidència, s’ha valorat, entre altres punts, que la població més gran de 50 anys superi la d’entre 15 i 49 anys; que el Consell Comarcal estigui a una distància de més de 13 quilòmetres i que l’OAC més pròxima estigui a més de 30 km o que el trajecte superi una hora i 20 minuts.
¿Què podran fer els ciutadans? Des de demanar ajuda per realitzar gestions en línia o donar-se d’alta en sistemes d’identificació digital a gestionar consultes, queixes o tràmits. Algunes gestions inclouen renovar un certificat o sol·licitar ajudes, sense dependre de familiars o tercers, i evitant desplaçaments llargs.
Lescinc rutes que recorreran els vehicles són les següents: nest (Ripollès, Osona, Maresme, Vallès Oriental, Alt Empordà, Selva, Baix Empordà i Garrotxa), norest (Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Arán, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera i Berguedà), centre (Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell, Solsonès, Segarra, Bages, Berguedà, Lluçanès i Moianès), sud-est (Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Garraf, Priorat i Anoia) i sud-oest (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta). En cada furgoneta viatjarà un conductor i un agent digital.
Les OAC mòbils es traslladaran a cada municipi aproximadament una vegada al mes (cada quatre o cinc setmanes) i la durada de la visita serà d’entre 1 hora 30 minuts i 3 hores, en franges matinals. El calendari, adaptable a necessitats puntuals, es pot consultar en gen.cat/oacmobil i al telèfon 012. Vehicles accessibles i connectivitat
Projecte pilot a l’Ebre
La implantació d’aquestes oficines arriba després que a mitjans del 2024 es posés en marxa una prova pilot a les Terres de l’Ebre. En els gairebé dos anys en què les OAC mòbils han funcionat en aquesta zona, s’han fet 2.047 gestions. Les més freqüents: certificats, sistemes d’identificació digital, permisos d’activitats amb risc d’incendi, consultes sobre prestacions, subvencions de renovables, programa MOVES III i bo social.
Els usuaris principals han sigut persones de més de 65 anys que han donat al servei una puntuació de 4,89 sobre 5, «destacant amabilitat, claredat i sensació de seguretat».
