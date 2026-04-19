REFORMA ADMINISTRATIVA
L’atenció ciutadana mòbil arribarà a 200 municipis rurals
Els vehicles d’informació de la Generalitat oferiran un cop al mes gestions administratives i tràmits digitals a més de 600.000 veïns de localitats no urbanes.
Montse Baraza
El Govern posa en marxa dilluns cinc oficines d’atenció ciutadana (OAC) mòbils per acostar l’Administració a 200 municipis de la Catalunya rural i prestar així servei a més de 600.000 persones. El projecte s’emmarca en la reforma administrativa i de modernització dels serveis públics impulsada pel Govern de Salvador Illa i que busca garantir un model d’atenció presencial, digital i personalitzada de la Generalitat, incloent-hi les localitats menys connectades.
Aquestes oficines mòbils, que complementaran les 11 integrades a cada vegueria, facilitaran que els ciutadans que viuen en municipis més isolats puguin portar a terme gestions i tràmits a prop de casa.
Així, aquests cinc vehicles operaran en cinc rutes i cadascun prestarà servei a 40 municipis una vegada al mes. El personal oferirà als ciutadans informació, gestió de tràmits i acompanyament. "Un servei accessible que evita desplaçaments i garanteix la inclusió a tot el territori", remarquen en el Govern. En total, la Generalitat invertirà uns 2,43 milions d’euros en el servei per al 2026 i 2027.
"Volem fer la vida més fàcil als ciutadans, portar l’Administració a la plaça de cada poble i facilitar tràmits com el de la dependència o el de crear l’IDCat mòbil per fer tràmits per internet. És una mesura innovadora i pionera amb què garantim atenció presencial i donem eines per poder fer tràmits en línia", resumeix el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
Més grans de 50
Aquests municipis tenen en comú que estan allunyats de les oficines físiques d’atenció ciutadana, tenen pocs habitants, dispersió geogràfica o limitacions de mobilitat. Respecte als criteris que s’han tingut en compte per triar les localitats, segons detalla el Departament de Presidència, s’ha valorat, entre altres punts, que la població més gran de 50 anys superi la que en té entre 15 i 49 anys, que el Consell Comarcal sigui a més de 13 quilòmetres i que l’OAC més pròxima sigui a més de 30 km o que el trajecte superi una hora i 20 minuts.
Els ciutadans podran demanar ajuda per fer tràmits en línia, donar-se d’alta en sistemes d’identificació digital i gestionar consultes, queixes o expedients. Algunes diligències inclouen renovar un certificat o sol·licitar ajudes, sense dependre de familiars o tercers.
