SOSTRE DE VIDRE ALS CAMPUS
Laia de Nadal, Rectora de la Universitat Pompeu Fabra: "Dir que les dones no tenen ambició és paternalista"
La màxima responsable de la UPF reconeix que el sostre de vidre encara no s’ha trencat malgrat que "el talent no té gènere"
Olga Pereda
Les dones que exerceixen la docència i la investigació a les universitats públiques i privades de tot Espanya han augmentat gairebé un 20% en 15 anys. ¿És una notícia positiva?
Òbviament, sí, tot i que encara queda molt camí per recórrer. És una qüestió que ens ocupa i preocupa. Més que una dada estadística, aquesta xifra reflecteix la transformació del sistema universitari i de tota la societat. És el resultat de polítiques actives i el compromís de moltes persones per fer caure murs i barreres històriques. De tota manera, cal interpretar les dades amb bastanta cautela i continuar treballant. Tenim més dones a les aules, sí, però aquesta presència va disminuint a mesura que avancem en l’escala professional.
De fet, les catedràtiques no arriben al 30% i les rectores, com vostè, continuen sent una minoria. ¿Creu que hi ha un sostre de vidre als campus?
Lamentablement, sí. Però no és una cosa exclusiva de la universitat, sinó que passa en tota la societat. Hem començat a esquerdar aquest sostre, però encara no l’hem trencat.
¿Per què no?
Una de les causes la trobem en les mateixes professions; unes estan molt masculinitzades, i d’altres, feminitzades. A més, necessitem un canvi cultural i convèncer tota la societat. Pots tenir molts projectes però, al final, les dones continuen assumint les responsabilitats més grans de cura, no només de fills sinó de la gent gran. També hi ha una qüestió de prioritats, hi ha dones que anteposen altres objectius que no són necessàriament la notorietat ni els càrrecs de responsabilitat. El més important és que existeixi igualtat d’oportunitats per a tothom, i després cadascú que esculli el que vulgui.
¿Què la va impulsar a aspirar al càrrec de rectora el 2023?
Sobretot, la UPF, que m’ha donat tota la meva trajectòria laboral. Crec que per avançar tots hem de posar de la nostra part. És fàcil queixar-se, però si no fas res... Reconec que és molta feina, molt intensa i amb una exposició pública important. Però si estàs en un bon moment i et fa il·lusió, ¿per què no? A més, tens molta ajuda en el camí, el teu equip de dones i homes, així com altres rectors i rectores.
¿La falta d’ambició de les dones és un mite?
Afirmar que les dones no tenen ambició és molt paternalista, un argument fals que pretén ignorar les barreres estructurals i culturals. Les dones saben el que volen i són conscients dels costos personals i laborals que comporta tenir un càrrec d’alta responsabilitat. L’important és la igualtat de condicions i que cada una decideixi lliurement què fer amb la seva vida. L’ambició ben entesa és positiva. Dir que un home ambiciós és un líder i que una dona ambiciosa és estranya és una manera d’haver d’anar explicant per què fas les coses quan als homes no se’ls ho pregunta. Prou prejudicis: el talent no té gènere. Dit això, compte amb la visibilitat de les dones, que de vegades ens utilitzen. El que nosaltres volem és estar en la presa de decisions.
Les facultats no es deslliuren de l’assetjament laboral, fins i tot sexual. ¿Creu que pot ser un fre per arribar a llocs estratègics?
Les violències contra les dones es donen en tots els àmbits de la vida, i per tant també a la universitat. Com a rectora, defenso la tolerància zero contra l’assetjament laboral i, per descomptat, el sexual. Pots aprovar lleis i protocols, però el que cal fer és canviar la cultura organitzativa.
¿Com?
Millorant la capacitat de detectar abusos. Això passa per la formació, la prevenció i les eines que facilitin la gestió dels casos que es puguin donar. També és necessari reconèixer públicament els errors en cas que s’hagin comès. En aquest camp, el lideratge femení és fonamental. No exclusivament de les dones, que consti, perquè també hi ha homes que volen canviar les coses.
¿En què beneficia la investigació i la docència universitària que hi hagi més dones?
És una millora per a tota la societat perquè, d’aquesta manera, els joves tenen cada vegada més models a seguir. Es transforma la cultura organitzativa de la universitat a tots els nivells, la manera de treballar i les estructures que històricament han sigut difícils quant a la flexibilitat i la conciliació. En l’àmbit concret de l’ensenyament, és important que l’alumnat vegi professores. Respecte a la investigació, és rellevant que en aquests treballs científics s’incloguin la fisiologia dels homes i de les dones, especialment per avançar en la investigació de malalties i patologies.
Per àmbits d’estudi, la presència femenina en la docència i la investigació s’acosta al 50% en Educació, Salut, Serveis Socials, Arts i Humanitats, Ciències Socials i Periodisme. En canvi, en Enginyeria i Indústria no arriba a un terç. Entre l’alumnat, la tendència és similar.
L’explicació és complexa i respon a factors múltiples i estructurals, que no es transformen d’un dia per l’altre. El primer pas hauria de ser aturar, des de l’escola i els instituts, els estereotips i prejudicis que associen la informàtica als nois i les tasques de cura a les noies. S’ha fet un esforç important per visibilitzar referents: enginyeres i matemàtiques que van als centres educatius per mostrar, als nens i nenes, que aquests camins també són possibles per a tothom. No és una qüestió de capacitat, sinó de creure’s que es pot arribar a ser allò que es desitja. El mateix en un altre camp com la ciberseguretat. El futur que ens espera serà més tecnològic encara, així que no podem permetre’ns aquest desert de talent femení.
