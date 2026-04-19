Sostre de vidre als campus
Les dones ja són gairebé la meitatdels professors universitaris
Les docents i investigadores augmenten el 20% en 15 anys a les facultats espanyoles, tot i que les catedràtiques i les rectores continuen sent minoria i només el 33% dels projectes de recerca estan liderats per acadèmiques.
El 2015, només el 10% dels rectors eren dones, però ara la xifra gairebé s’ha triplicat
Olga Pereda
Gairebé la meitat del personal docent i investigador de les universitats espanyoles són dones. Semblant a la mitjana europea i per sobre de països com Alemanya, Itàlia i França, el percentatge ha augmentat prop d’un 20% els últims 15 anys. La xifra demostra que l’equitat és una prioritat estratègica de l’educació superior, que, no obstant, continua tenint com a assignatura pendent la presència femenina en llocs de més jerarquia.
Batejat com a experiment John-Jennifer, la Universitat Yale va demostrar que, amb la mateixa capacitat, les facultats obren més els braços a homes que dones per a llocs rellevants. Els investigadors van enviar a diversos campus dels EUA dos currículums idèntics, un d’una dona (Jennifer) i un altre d’un home (John). Formats per catedràtics i catedràtiques, els comitès de selecció es van inclinar per John abans que per Jennifer. Tots dos tenien els mateixos assoliments acadèmics, però ell semblava més competent que ella, així que va rebre més propostes de contractació universitària.
Sostre de vidre
L’efecte John-Jennifer serveix per certificar que als campus hi ha el sostre de vidre, barreres invisibles que dificulten l’accés de les dones als llocs de lideratge. En les posicions de base, però, les dones han fet passos de gegant. Gairebé la meitat del personal docent i investigador (PDI) de les universitats espanyoles públiques i privades (44,6%) són dones, segons l’últim informe de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CID), amb dades del curs 2023-24.
El tant per cent ha augmentat d’una manera significativa durant els últims anys. En el curs 2009-10 les dones conformaven el 37,6%. És a dir, la presència de professores i investigadores s’ha incrementat gairebé un 20% en 15 anys. "Una equitat més gran a les universitats espanyoles és positiva; l’equitat és una de les prioritats estratègiques de la universitat. Una presència representativa i igualitària d’homes i dones és una bona notícia, repercuteix en més aprofitament del talent femení", assenyala Montse Álvarez, del gabinet tècnic de la Fundació CID.
Les universitats privades superen lleugerament les públiques en presència femenina en el PDI: 47% davant 44%. L’explicació es troba en l’especialització. Álvarez explica que les privades han desenvolupat més campus relacionats amb la salut i l’educació, àrees molt feminitzades, mentre que a les públiques tenen més pes les enginyeries o les ciències pures, àmbits en què la presència de les dones, tant entre estudiants com professors, és més reduïda.
No obstant, la participació femenina disminueix a mesura que s’avança en la jerarquia. "Malgrat els avenços, encara hi ha un sostre de vidre, igual que passa en altres àmbits laborals, no solament l’universitari", diu l’experta.
Investigadores principals
En els projectes de recerca, les investigadores principals només són el 33%, respecte del 67% d’investigadors principals homes, segons l’estudi Dones i innovació 2026, presentat fa setmanes per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. "El talent no hi entén, de gènere, però avancem més a poc a poc que no ens agradaria", va reconèixer llavors la ministra, que va destacar que, en les convocatòries públiques, les dones tenen taxes d’èxit similars als homes quan presenten projectes de recerca, però moltes menys arriben a fer-ho.
Les xifres de CID constaten que a les facultats els homes presenten taxes de reconeixement més altes i molt més sovint tenen pel cap baix un sexenni (sis anys d’activitat investigadora). El nombre de catedràtiques no arriba al 30% (28,4%) i les rectores continuen sent minoria. Malgrat això, l’evolució ha sigut positiva. Álvarez, del gabinet tècnic de CID, recorda que el percentatge de dones catedràtiques ha pujat del 20,9% (curs 2015-2016) al 28,4% (curs 2023-2024). Alhora, el 2015 només el 10% dels rectorats estaven en mans de dones, percentatge que gairebé s’ha triplicat d’aleshores ençà. En llocs com els vicerectorats i els vicedeganats, la paritat és quasi total.
Per aconseguir trencar el sostre de vidre que encara persisteix i accelerar el canvi cap a l’equitat, l’experta remarca la necessitat de revisar els criteris de promoció, fixar quotes en els processos de selecció, augmentar la transparència, facilitar una conciliació corresponsable i aplicar avaluacions amb perspectiva de gènere.
"Per explicar la segmentació vertical sovint s’esmenta la síndrome de la impostora, un fenomen psicològic que fa dubtar els qui en pateixen dels seus assoliments, i atribuir els seus èxits a la sort o a factors externs. Aquesta síndrome, juntament amb biaixos implícits, manca de xarxes de suport i polítiques de conciliació inadequades, contribueix a limitar l’avenç professional de les dones", destaca Álvarez.
Més candidates
Malgrat les dificultats per arribar a llocs estratègics, un símptoma positiu del camí cap a la igualtat real és que cada vegada hi ha més candidates a dirigir el màxim òrgan de poder d’un campus. Quan el 2021 la catedràtica de Lingüística Anglesa Amaya Mendikoetxea va aspirar al rectorat de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) es va enfrontar amb dos homes i dues dones. Mendikoetxea es va convertir en la segona rectora en la història de la UAM després de Josefina Gómez Mendoza (1984-1985). Dos anys abans de Gómez Mendoza, el 1982, Elisa Pérez Vera es va convertir en la primera rectora d’Espanya quan va ser nomenada a la Universitat Nacional d’Educació a distància (UNED).
En un debat organitzat per CID, Mendikoetxea va insistir en el fet que el sostre de vidre es retroalimenta del sòl enganxós, que fa que les dones es quedin en llocs de menys prestigi i poder. Una de les explicacions és la sobrecàrrega que comporta la falta de conciliació. En aquesta mateixa trobada, la rectora va insistir que la falta d’ambició de les dones és un mite, com l’aversió al risc.
