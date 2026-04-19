Només per disposar de vivenda pública
Junts
Una visió «centrada en Barcelona»
Junts acusa el Govern d’Illa de tenir una visió "centrada només en Barcelona i la seva àrea metropolitana" i lamenta que no s’aposti "per un país en xarxa ni equilibrat". Els postconvergents consideren que concentrar encara més població al cinturó barceloní, mentre existeixen territoris amb múltiples "carències" de serveis i infraestructures, no resol el problema de la vivenda.
A més, el partit liderat per Carles Puigdemont creu que darrere d’aquesta proposta de més densificació hi ha una estratègia del PSC per potenciar la "metròpoli" de Barcelona davant la "nació" catalana. Per a Junts, la solució és "impulsar l’activitat econòmica, millorar la connectivitat i descentralitzar serveis" de les zones menys poblades.
ERC
Prioritzar la rehabilitació massiva
ERC s’oposa a l’estratègia d’Illa perquè afirma que hi ha zones de Catalunya amb densitats de població que s’acosten als números de ciutats com Calcuta (Índia) i que, per tant, no s’haurien d’exposar a més obra nova i al risc de sobrepoblació. La ciutat més densament poblada de Catalunya és l’Hospitalet de Llobregat, amb 23.560 habitants, a prop dels 24.000 de la metròpoli índia. La proposta d’Esquerra, que Oriol Junqueras va tornar a exposar dimecres passat en un acte a Sabadell, consisteix a apostar per "plans de rehabilitació massiva" de vivendes. Això permetria, argumenta Junqueras, donar un ús a vivendes que ara no el tenen –pel seu mal estat de conservació– sense necessitat de construir en zones que ja estan densament poblades.
Comuns
«Controlar beneficis i àrees verdes»
Per als Comuns, el debat sobre la densificació s’ha d’afrontar amb l’on i el com sota el braç i no "en abstracte" perquè s’ha de tenir en compte què hi guanya el sector públic i plantejar-se al costat d’una planificació d’equipaments i zones verdes. El partit de Jéssica Albiach defensa que és necessari construir més habitatge públic, però no només, ja que també aposten per la regulació del mercat i per fórmules com el tempteig i retracte per ampliar el parc o explorar la transformació de locals comercials en residències. "Estem estudiant totes les mesures", admeten, però deixant clar que densificar pot tenir sentit en alguns municipis i en d’altres no, perquè ja estan molt saturats. També demanen aclarir a què es destinen les plusvàlues de construir més.
PP
«Eina útil» però només si es planifica
Una foto del barri de Quarry Bay, a Hong Kong, del conegut com a Monster Bulding, un complex residencial d’alta densitat format per cinc blocs de 18 plantes, on s’estima que viuen unes 10.000 persones. Aquesta va ser la primera reacció del PP quan el president va explicar la seva intenció d’apostar per la densificació. "El model de Salvador Illa per a Catalunya", va escriure a X el portaveu al Parlament, Juan Fernández, al costat de la fotografia. "És una iniciativa poc reflexionada i anunciada sense el rigor necessari", apunta en declaracions a aquest diari el popular, que, malgrat el que semblava un rebuig inicial, reconeix que "ben planificada" pot ser una "eina útil per optimitzar l’ús del sòl i millorar l’accés a la vivenda". Això sí, el PP demana una "estratègia" darrere de la densificació i no tensar més ciutats com Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
Vox
«Densificar o deportar immigrants?»
Vox ha aprofitat l’anunci d’aquesta mesura per carregar contra la immigració. El partit d’extrema dreta considera que la fórmula de la densificació plantejada per Illa servirà per "embotir tots els immigrants que vol portar Catalunya" i la interpreta com una negativa a "acceptar" que "no pot continuar venint més gent". Des de la formació afirmen que, lluny de solucionar el problema de la vivenda, aquesta estratègia agreujarà la situació, a l’augmentar la pressió sobre el mercat i encarir més els preus. "La primera solució al problema de l’escassetat de vivenda i l’increment dels preus és que se’n vagi molta gent", apunten fonts del partit. A més, adverteixen que aquest model implicarà pisos "cada vegada més petits i més cars" i afirmen que la densificació respon a unes "polítiques del PSC que promouen la immigració massiva".
CUP
Només per disposar de vivenda pública
La CUP es mostra a favor de densificar únicament si és "per construir més vivenda pública" i "sempre que es faci allà on sigui possible i necessari". "Densificar perquè els promotors privats obtinguin més beneficis ens sembla surrealista", expressen des del partit, que assegura apostar per la "vivenda digna" i "de titularitat pública". Fonts dels anticapitalistes també urgeixen el Govern a "prohibir la compra especulativa" i defensen una intervenció més decidida al mercat per evitar que la vivenda acabi en mans privades. En aquest sentit, insisteixen que la seva aposta és "clara i ferma" per impulsar vivenda pública de qualitat i garantir que no es converteixi en un actiu especulatiu, per aconseguir així reforçar l’accés a un parc residencial que sigui assequible per a tots els veïns.
