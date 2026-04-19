El nou mercat de Nou Barris conquereix "gent que no venia"

El Mercat de Montserrat arrenca amb més afluència, ingressos a l’alça i clients que hi tornen després d’anys sense trepitjar l’equipament. També té pàrquing.

Uns clients compren al nou Mercat de Montserrat. | NAÏM AIT FONOLLÀ

Naïm Ait Fonollà

Barcelona

Al nou Mercat de Montserrat de Barcelona hi torna a haver cua a la majoria de les botigues, clients que s’aturen a mirar i veïns que reapareixen després d’anys sense comprar-hi. Un mes després del trasllat, l’equipament del districte de Nou Barris comença a agafar ritme amb més públic, més vendes i una sensació compartida entre els comerciants, que el canvi ha provat bé al barri.

Després del tancament de l’edifici històric, que durant més de 65 anys va ser un dels grans referents comercials dels quatre barris centrals de Nou Barris (les Roquetes, la Trinitat Nova, Verdum i la Prosperitat), el nou mercat obre una nova etapa molt esperada per comerciants i veïns. "D’ençà de la inauguració ha sigut un èxit", diu Antonio Baeza, president de l’associació de comerciants i propietari de Frutas y Verduras Baeza. "Hem augmentat les vendes, evidentment, perquè la gent ha respost molt bé".

Ara obre dues tardes cada setmana, els dijous i divendres, i molts venedors s’han animat a introduir productes elaborats, precuinats o a punt per a una cocció més ràpida i fàcil. La curiositat i els canvis han facilitat l’entrada de clientela inèdita. No obstant això, els botiguers també parlen d’adaptació a noves rutines de feina i d’uns costos més alts que obliguen a fer comptes.

Baeza, que prové d’una família vinculada al mercat des de 1960, insisteix en el fet que el canvi també es nota en el perfil de la clientela. "Hi ha molta gent que havia deixat de venir i ara els tornem a veure per aquí. I una altra mena de públic més jove, que potser no havia vingut mai, ho descobreix ara", explica. El nou mercat té uns 10.000 metres quadrats, 16 establiments d’alimentació, un bar, un supermercat Aldi, aparcament subterrani i espais logístics. Segons explica Baeza, el mercat rebrà tres vegades per setmana un cuiner que impartirà tallers dirigits a escolars per ensenyar-los a identificar i cuinar productes frescos.

Un 20% més de facturació

Isaac Rodríguez, propietari de la Bacallaneria Amat, calcula que la seva parada ha guanyat entre un 15% i un 20% de facturació. En el seu cas, fins i tot ha canviat la manera de vendre. Ha començat a introduir productes preparats i a punt per fregir o escalfar.

"Els primers dies són meravellosos", li dona la raó Carmen Serramià, propietària de la parada Carnisseria Carmen. La resposta del barri, afegeix, ha superat les seves expectatives. "La gent que ja no venia tant ha tornat".

A la Charcutería Silvia y Víctor el balanç és bo, però amb més prudència. "Tenim una parada molt bonica, molta clientela, però estem en un procés d’adaptació", apunta Víctor Ciruela. Adverteix que l’augment del volum d’ingressos està acompanyat de més costos. "Avui dia estic espantat; hem de comprovar si el balanç final és positiu", admet.

