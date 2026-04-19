Una biografia al cel
La passió pels avions, l’accident a Porto i les portes blindades per l’11S; la vida del comandant Ramon Vallès
El pilot, que s’ha convertit en un fenomen didàctic en la televisió i en les xarxes socials sobre volar, publica un llibre que repassa la seva trajectòria
Ramon Vallès, el comandant d’Iberia que ‘ensenya’ a pilotar a Instagram: «Vivim un període gloriós en seguretat»
Toni Sust
Ramon Vallès explica en el llibre que acaba de publicar, ‘¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante’ (geoPlaneta, 2026), que recorda perfectament com quan ell era un nen era «fàcil» accedir a la cabina dels pilots «per admirar amb els ulls com plats tota aquella quantitat d’instruments». És alguna cosa, afegeix, que avui resulta inviable durant un vol, en el qual les portes blindades de les cabines recorden com els atemptats de l’11 -S del 2001 ho van canviar tot, incloses les mesures de seguretat als avions.
Però més enllà d’aquesta barrera entre els passatgers i el comandant Vallès – ara, diu, els nens han de fotografiar-se a la cabina ja amb l’aparell a terra–, aquest fill de Piera i veí d’Igualada (Anoia), on viu, quan no vola, amb la seva dona, Margarita, amb qui ha tingut un fill i dues filles, continua disfrutant del seu treball, i de la seva tasca divulgativa sobre el que és volar, tant en programes de televisió com a la xarxa social Instagram, on suma 360.000 seguidors a qui en els últims anys ha explicat com funciona un avió, perquè no cau fàcilment i com d’important i cada dia més aconseguida és la seguretat en els vols.
«Per què soc pilot»
«La resposta a la pregunta de per què soc pilot és al meu pare. Ell va ser la principal peça al puzle de la meva vida», escriu Vallès a l’iniciar el llibre. El seu pare, Ramon com a é, va voler ser mecànic d’aviació. La mort prematura Joan Vallès, l’avi del comandant, ho va impedir. Tocava ajudar i es va dedicar a la mecànica de cotxes, en la qual va prosperar. Però li va transmetre aquest interès al seu fill i li va permetre que volés, en tots els sentits, i així va ser com la família Vallès va posar un peu en l’aviació. No sense que la mare, que segueix viva, intentés sense èxit orientar el primogènit cap a la universitat per allunyar-lo del que considerava un ofici arriscat. Per ella, Vallès va estudiar tres anys Enginyeria Tècnica a Navarra abans de deixar-lo i centrar-se en la seva passió.
Format a l’ Aeroclub Barcelona-Sabadell a partir de 1987, el 1998 va ingressar a Iberia. Dit així, en 15 paraules, el trajecte sembla fàcil, però com ell ho explica, no ho va ser tant. Però ho va aconseguir. Primer com a copilot, i després ja va passar «al seient de l’esquerra», el del comandant. Ara, relata en la seva biografia, queda sovint amb aspirants a volar que, amb les seves famílies, el visiten per preguntar-li com seguir el seu camí. I ell els explica com van ser aquells 11 anys de feina i espera.
El primer vol
«Un dels moments més notables que recordo va ser el dia en què, després d’una pràctica de vol, mentre tornàvem a l’estacionament, Álex em va demanar que detingués la Cessna i, sense parar el motor, va baixar, i jo me’n vaig anar solet una altra vegada a volar. Era el meu primer vol sol», explica al llibre Vallès. Álex López Sagués, el seu instructor: «Mirar la dreta i veure el seient va buidar em va causar una impressió molt potent».
Després de Sabadell va arribar Miami, no sense patir un parell de ‘turbulències’. Primer l’avió de Madrid a Nova York arribo amb retard i ell va perdre el de Miami: va tocar dormir en un banc de l’Aeroport JFK una noche. Ja a Miami, van entrar al pis on s’havia instal·ladao i li van robar tots els diners en efectiu que portava. Va amargar tornar a casa l’endemà, però els seus pares, via cridada a cobrament revertit, li van treure la idea del cap. «A partir d’aquell dia, tot va funcionar a demanar de boca».
Va seguir la seva formació de vol a la localitat de Vero Beach, a 250 quilòmetres de Miami, amb avionetes Piper i després d’una experiència nord-americana extraordinària –«Una etapa que reprendria si pogués tirar el temps enrere»– , i després va tornar a Espanya i va passar els exàmens preceptius a l’Escola Nacional d’Aeronàutica, a Salamanca.
Kirk Douglas, passatger
Abans d’arribar a Iberia, Vallès va aconseguir algunes feines més o menys ocasionals, com el trasllat d’una avioneta Cessna bimotor de Miami a Barcelona, passant per Groenlàndia, Islàndia i Manchester, entre altres etapes, o pilotar un petit reactor, un Cessna Citation, per a vols privats, en què un dia va portar Kirk Douglas de Barcelona a Palma. «Good landing», li va dir l’actor a l’abandonar l’aparell.
Ja de forma estable, va volar en un SAAB 340 per a Regional Línies Aèries i, menys temps, amb un Fokker-50 per Air Nostrum. Poc després va arribar a la destinació que perseguia: el 1998 va ser acceptat en una convocatòria d’Iberia i un temps després va començar a volar en un Airbus A320, un dels de la flota de curt i mig abast. Vuit anys després va passar al passar a l’A340, de llarg radi, amb el qual ja va començar a creuar l’Atlàntic.
Comandant
El 2015, va aconseguir passar al seient de l’esquerra: es va convertir en comandant. Explica Vallès que en aquesta posició de lideratge el que correspon és assumir «la gestió total de cada vol, que no es limita només al pilotatge de l’avió». Afegeix que el lògic, si no hi ha circumstàncies adverses, és que qui piloti més temps sigui el copilot. El seu primer vol com a comandant va ser un Madrid-Munic, el 9 d’abril del 2016.
Com sol remarcar en els seus missatges a les xarxes i els mitjans de comunicació, la seguretat ho és tot per a ell: «És el pilar que suporta la nostra professió». Per això els accidents són una qüestió capital per a ell. Entre els aliens, destaca el bimotor de la Força Aèria Uruguaiana que el 1972 es va estavellar als Andes, i que llibres i pel·lícules, l’última, ‘La sociedad de la nieve’, el 2023, han recreat. Però també Vallès va tenir el seu accident.
L’accident de Porto
Al llibre ho explica en tercera persona, com si li causés cert pudor. Va passar el 14 de maig de 1997, sent ell copilot en un avió turbohèlix. 34 passatgers. Madrid-Porto. A l’arribar, portant ell l’avió, va observar a la pista on havia d’aterrar uns banderins vermells que indicaven que no podia fer-ho allà. Ja era massa tard per pujar i continuar volant, i només va poder fer un gir brusc a l’esquerra per evitar l’obstacle assenyalat. Aquesta part de pista estava en obres. «La roda dreta del tren principal es va arrencar i els pilots van perdre totalment el control del seu avió. La resta de forats que tenien per davant van acabar arrencant la totalitat de les rodes, les hèlixs es van trencar a l’impactar contra el terra, una part de la cua va ser arrencada per l’impacte de la pota esquerra del tren d’aterratge i l’avió va acabar arrossegat per terra fins que es va aturar per la mateixa fricció».
Allò va acabar sense desgràcies personals. Un ensurt tremend. «El copilot d’aquesta història era jo», escriu al seu llibre Vallès, que ara, amb 60 anys, encara cinc més de carrera, fins a la seva jubilació, si les normes no canvien. Haurà sigut una vida apassionant, la que desitjava, i la que mostra cada un dels seus seguidors, en els seus missatges, quan explica on va la gasolina en un avió, o quan publica una foto sol o amb la seva dona, Margarita, corrent, perquè a més és ‘runner’, en alguna de les seves destinacions, entre vols.
