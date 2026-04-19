Repte habitatge en 12 mesos
"Per créixer s’ha de millorar el transport públic"
Els alcaldes de l’Arc Metropolità condicionen la densificació a la necessitat de dimensionar la mobilitat. N’hi ha alguns, com el de Vilanova i la Geltrú, que són reticents a absorbir "els creixements que no caben a l’àrea metropolitana de Barcelona".
El debat recupera la reivindicació de millorar la connexió de BCN amb el Vallès, el Maresme i el Garraf
«Per a Sant Cugat no volem la densificació que defensa el Govern», avisa l’alcalde
M. A. / À. R. / J. M. / G. S.
La densificació a què es veu abocada la segona corona de la Barcelona metropolitana per absorbir la demanda d’habitatge és assumida pels alcaldes amb el però d’acompanyar-la de bones connexions de transport públic i serveis. "És evident que les ciutats del Vallès Occidental, i Sabadell en particular, tenen un potencial de creixement en els pròxims anys, però aquest creixement s’ha de fer amb criteri i responsabilitat. No m’agrada parlar de densificar per densificar", assenyala Marta Farrés (PSC), alcaldessa de Sabadell i fundadora de l’associació de municipis Arc Metropolità de Barcelona, el lobby municipalista de la segona corona.
Sabadell és una de les grans ciutats catalanes que el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) esmenta com a exemple d’insuficient habitatge planificat per donar resposta a qualsevol dels potencials escenaris demogràfics de les pròximes dues dècades. Uns casos semblants són Mataró i Terrassa. "Si hi ha una necessitat social, prefereixo densificar al terme municipal de Mataró que construir en zona agrícola o forestal", assegura l’alcalde de Mataró, David Bote (PSC), també president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). El batlle precisa que la capital del Maresme està en ple procés d’elaboració del seu pla local d’habitatge, l’instrument urbanístic que concretarà l’habitatge que necessita Mataró i com l’ha d’aconseguir. Això sí, Bote garanteix que espais agraris com les Cinc Sènies seran intocables.
"Construir millor ciutat"
També es pronuncia sobre la "densificació" amb què el president Salvador Illa encoratja els regidors i Jordi Ballart (Tot per Terrassa), alcalde de Terrassa. "Fa temps que estem per la via de la densificació, però en el sentit correcte del terme: no es tracta simplement de construir més habitatge, sinó de construir millor ciutat", diu. Ballart i Farrés coincideixen a buscar l’equilibri entre creixement demogràfic i benestar ciutadà. Especialment en matèria de transport públic, incideix l’alcaldessa de Sabadell: "No podem incrementar població si no dimensionem adequadament equipaments, espai públic o mobilitat". Hi coincideix l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell (PSC), que apunta que la millora de connexions amb Barcelona és una reivindicació històrica del Vallès, com habitualment també recorda l’alcalde de Cerdanyola del Vallès i vicepresident de Mobilitat de l’AMB, Carlos Cordón (PSC). L’exemple de l’actual crisi de Rodalies és paradigmàtic i els regidors reclamen una bona connexió amb els llocs de treball abans de planificar l’habitatge, una visió que és compartida per diversos experts consultats.
La nota discordant al Vallès la posa l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), que assenyala a aquest diari que no vol "créixer per créixer". "No volem per a Sant Cugat la densificació que defensa el Govern socialista de Salvador Illa. A Sant Cugat no", afirma Vallès. "Volem continuar sent una ciutat verda, sostenible, amable, amb escoles i universitats, amb empreses innovadores que incorporin els nostres joves i un comerç que doni vida a la ciutat", diu el regidor postconvergent.
Ciutat dormitori
En un to més crític es mostra l’alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz (PSC), que s’oposa a l’estratègia del PDUM de l’AMB. "Discrepem de concentrar els creixements que no caben a l’AMB cap a les ciutats de l’Arc Metropolità si això no va acompanyat d’una aposta clara: no volem una ciutat dormitori i dependre de la feina de l’àrea metropolitana", assenyala Ruiz.
Un dels municipis "privilegiats" de l’AMB que disposa d’espai per créixer és el Prat de Llobregat, en paraules de la seva alcaldessa, Alba Bou (Comuns). "Densificar, sí, però s’ha de fer amb condicions", defensa Bou. L’alcaldessa es mostra favorable a créixer "en vertical" –amb la limitació que imposa la proximitat de l’aeroport– i apunta a nous habitatges a la ciutat "més petits i adaptats als nous models de família amb menys fills". Bou, això sí, s’afegeix a la insistència d’acompanyar les promocions amb equipaments públics i transport públic de qualitat i defineix la densificació com "una eina més" per mirar d’accedir a l’habitatge. "No pot ser l’única opció que el Govern tingui sobre la taula: hem de tenir ben present el límit de preus, la limitació de compra especulativa o l’eliminació de les llicències turístiques", remarca Bou.
Tot i que assegura que els plans territorials "ja van induint" a densificar a Vilanova, l’alcalde Juan Luis Ruiz admet que "no es poden assumir més creixements metropolitans si no van acompanyats d’una millora del transport públic amb una aposta clara per Rodalies". A Sant Adrià de Besòs, el regidor de Territori, José Antonio Gras (PSC), assegura que està d’acord amb Illa a densificar: "No es tracta d’augmentar la densitat general, sinó de redensificar zones concretes. A Sant Adrià encara podem intensificar la densitat una mica en algunes zones, com per exemple ara mateix, que estem amb l’operació d’Inditex i treballem en la reformulació de polígons", apunta el regidor.
