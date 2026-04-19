Rànquing del mesurador oficial GfK DAM
EL PERIÓDICO es referma com el quart mitjà més llegit a Espanya i líder a Catalunya
El diari editat per Prensa Ibérica és la capçalera que més audiència digital ha guanyat l’últim any, amb un creixement del 20%
El Periódico
EL PERIÓDICO es consolida com el quart mitjà d’informació general més llegit a Espanya i prolonga el seu lideratge a Catalunya, segons les dades del març del rànquing d’audiència digital de marques elaborat per GfK DAM, mesurador oficial del consum d’internet a Espanya designat per la indústria digital.
El mes passat van accedir a la web o l’app del diari editat per Prensa Ibérica un total de 15.306.318 lectors en el conjunt d’Espanya. Aquesta xifra, fruit del creixement més gran entre la premsa generalista l’últim any (+ 20%), el situa en el quart lloc per segon mes consecutiu, per davant de capçaleres com ‘Abc’, ‘20 Minutos’, ‘El Confidencial’, ‘La Razón’ i ‘La Vanguardia’, que supera en més de 3,7 milions d’usuaris.
A Catalunya, EL PERIÓDICO prolonga el seu lideratge a l’encadenar quatre mesos seguits al primer lloc. Amb 3.246.541 lectors al març, avantatja en més de 370.000 ‘El Español’, segon classificat, i en més de 700.000 a ‘La Vanguardia’, que tanca el top 5.
La capçalera de Prensa Ibérica és també la primera en audiència mitjana diària a Catalunya amb 506.602 usuaris, una dada que evidencia la fidelitat dels lectors al periodisme rigorós i pròxim d’EL PERIÓDICO. El segueixen en aquesta classificació, més de 100.000 usuaris diaris, ‘El País’ (404.345), ‘El Mundo’ (398.666), ‘La Vanguardia’ (359.650) i ‘El Español’ (341.342’).
Apostes pròpies sobre el 8M i l’eutanàsia
Entre el més llegit per la comunitat d’EL PERIÓDICO al març destaquen les apostes pròpies sobre el 8 -M i l’ eutanàsia, arran del cas de Noelia Castillo, la persona més jove a accedir a la prestació a Espanya.
Al creixement de l’audiència digital del diari també han contribuït temes d’actualitat com la guerra de l’Iran i les seves conseqüències econòmiques, les eleccions al Barça i a Castella i Lleó, la setmana de vaga de mestres i professors a Catalunya, i l’ inici de la gira de Rosalía.
Millor lloc d’EL PERIÓDICO en el rànquing d’Espanya
La quarta posició entre els mitjans d’informació general en la classificació d’audiència digital a Espanya suposa el millor lloc del diari en els últims 15 anys i és fruit de l’aposta que ha fet Prensa Ibérica des que va adquirir la capçalera el 2019. EL PERIÓDICO també ha guanyat lectors en la seva edició de paper segons l’última onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM) amb un creixement del 6,8% i ocupa la setena posició al rànquing de diaris d’informació general, seguit de dues capçaleres més de Prensa Ibérica, La Nueva España i Faro de Vigo la qual cosa consolida la segona posició de Prensa Ibérica en aquest segment amb un total 1.091.000 lectors en les seves edicions de paper.
Prensa Ibérica, líder de la informació regional i local a Espanya, compta actualment en el conjunt del país amb 26 diaris impresos i digitals, més d’un centenar de Cròniques locals i diverses revistes. Segons les dades de GfK DAM de març, el grup és el tercer a Espanya en audiència digital.
A més de Catalunya, Prensa Ibérica és líder a Astúries, País Valencià, Galícia, Canàries, Múrcia i les Balears, mentre que competeix pel lideratge a Andalusia, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, en la categoria de News/Publishers. EL PERIÓDICO, ‘Sport’, ‘La Nueva España’, ‘Faro de Vigo’, ‘Levante-EMV’, ‘Información’ i ‘La Provincia’ són les marques principals del grup.
