Avenç mèdic
Tendó d’Aquil·les regenerat
Un equip de Barcelona aconsegueix que un pacient pugui caminar sense guix ni fèrules havent reparat el teixit sense cirurgia mitjançant cèl·lules mare cultivades.
Nieves Salinas
El tractament de les ruptures cròniques del tendó d’Aquil·les ha fet "un gir radical" gràcies a una recerca pionera dirigida per l’Institut de Teràpia Regenerativa Tisular (ITRT), situat al Centre Mèdic Teknon de Barcelona. L’ITRT ha publicat la "primera sèrie prospectiva del món" sobre el tractament de la ruptura crònica del tendó d’Aquil·les amb cèl·lules mesenquimàtiques cultivades autòlogues (aBM-MSC) derivades de la medul·la òssia per regenerar aquest tendó sense necessitat d’intervenció quirúrgica.
Les cèl·lules mesenquimàtiques són un tipus de cèl·lula mare adulta present a diversos teixits de l’organisme, com ara la medul·la òssia, el teixit adipós i altres teixits connectius, segons detalla l’ITRT. Tot i que "no tenen el potencial il·limitat de diferenciació de les cèl·lules mare embrionàries", tenen una elevada capacitat per regenerar teixits específics del sistema musculoesquelètic, com ara l’os, el cartílag, el tendó o el disc intervertebral.
La sèrie que ara ha donat a conèixer el centre s’ha portat a terme en el marc de l’assaig clínic NCT03454737, que ha sigut autoritzat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. En aquest assaig, publicat a la revista científica Journal of Orthopaedics and Sports Medicine, han participat experts del Barça Innovation Hub.
Les conclusions confirmen que l’aplicació de cèl·lules mare del pacient, cultivades en sala blanca en unes condicions de fabricació correcta, aconsegueix la "recuperació estructural" completa del tendó, fins i tot en casos de ruptures totals.
Fins ara, el tractament de la ruptura crònica del tendó d’Aquil·les sol implicar una cirurgia complexa, sovint amb l’ús d’empelts, i requereix una rehabilitació prolongada.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Detenen cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica