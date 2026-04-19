The World’s 100 Best Clubs

Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya

Quan falten uns mesos per conèixer les guanyadores del 2026, la International Nightlife Association ja ha obert les votacions

Dues discoteques de Barcelona es mantenen en el top 10 mundial

Interior de la discoteca Shoko, durant l'hora de discoteca. AUTOR: MANU MITRU

El Periódico

Barcelona s’ha consolidat com una de les ciutats amb les millors discoteques del món i diversos locals s’han colat en els últims anys en els rànquings internacionals. El 2025, quatre clubs nocturns van ser nomenats entre els 100 millors del món, entrant dos d’ells al Top-10:  Shôko Barcelona (7), Opium Barcelona (9) – totes dues al top10 –, Sutton (12) i la Sala Apolo (34). 

També a Catalunya diverses sales van despuntar: Lloret de Mar, amb tres locals (Disco Tropics, al lloc 23; St. Trop, en el 74; i Disco Privé, en el 98); Lleida, amb Biloba (82); Salou, amb Tropical Salou (85); Mataró, amb Cocoa Mataró (90); i Barberà del Vallès, amb La Píkkara (96).

A falta d’uns mesos per conèixer les discoteques guanyadores de The World’s 100 Best Clubs per al 2026, la ‘International Nightlife Association’ ja ha obert les votacions al públic aquest 15 d’abril i les tancarà el 31 de juliol. 17 discoteques de la província de Barcelona han tingut cabuda, 13 a la ciutat comtal, dos més que l’any anterior.

Per triar les guanyadores combinen el vot del públic i l’avaluació d’un jurat professional internacional. Segons l’organització, els experts valoraran aspectes com la programació artística, la innovació, la seguretat, la qualitat del servei, la projecció digital i el compromís amb la sostenibilitat abans de decidir quins establiments entren finalment al top 100 mundial.

Barcelona

  • Bling Bling
  • Boris
  • Carpe Diem
  • Gatsby
  • Input
  • Ku
  • Les Enfants Brillants
  • Luz de Gas
  • Opium
  • Razzmatazz
  • Apolo
  • Shoko
  • Sutton
  • Titus (Badaloona)
  • La Pikkara (Barberà del Vallès)
  • Phoenix (Calella)
  • El Cel (Vic)

Girona

  • Disco Privé (Lloret)
  • Revolution Disco (Lloret)
  • St. Trop (Lloret) 
  • Disco Tropics (Lloret)
  • Passarel·la (Empuriabrava)
  • BeOut (Platja d’Aro)
  • Papillon (Platja d’Aro)

Lleida

  • Biloba

Notícies relacionades

Tarragona

  • Tropical (Salou)
