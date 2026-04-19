La UE posa data al final dels plàstics d’un sol ús als hotels i la restauració
Les mini ampolles de xampú i gel desapareixeran progressivament i, a partir del 2030, hauran de ser substituïdes per dispensadors i formats reutilitzables
Els envasos de plàstic fa anys que s’han convertit en un dels grans problemes ambientals d’Europa. Generen una enorme quantitat de residus, són difícils de reciclar en molts casos i alimenten un model de consum ràpid que castiga el medi ambient. La mateixa Unió Europea fa temps que intenta frenar aquesta deriva amb noves exigències per reduir deixalles, fomentar la reutilització i avançar cap a una economia més circular. Segons recorda el Parlament Europeu, cada habitant de la UE va generar el 2022 una mitjana de 36,1 quilos de residus d’envasos de plàstic, una xifra que explica per què Brussel·les ha decidit endurir encara més les regles del joc.
Més restriccions contra el plàstic
En aquest context s’emmarca el Reglament (UE) 2025/40, aprovat pel Parlament Europeu i el Consell, una norma d’aplicació directa que fixa objectius obligatoris per als estats membres per prevenir la generació de residus, garantir que els envasos siguin reciclables, impulsar la reutilització i reforçar la responsabilitat dels productors. El text també encaixa amb la línia que la UE ja havia obert amb la directiva comunitària que va entrar en vigor el 3 de juliol del 2021, i que a Espanya ja va suposar la prohibició de productes com els coberts de plàstic, els bastonets i les palletes d’un sol ús. Tot i això, la batalla està lluny d’estar resolta i la mateixa UE ja ha advertit Espanya per una gestió insuficient dels residus. Fins i tot entitats com AVC Residuos han insistit en el pes que té l’activitat turística en aquesta allau de deixalles, amb estimacions que situen entre 1 i 2 quilos els residus que pot generar un hoste per nit.
Adeu als mini xampús dels hotels
Un dels pròxims objectius serà el sector hoteler i de la restauració. Les petites ampolles de xampú, gel, locions i altres productes d’higiene que durant anys han estat habituals als banys dels hotels tenen els dies comptats. El gruix del reglament començarà a desplegar-se a partir de l’agost del 2026, però la prohibició específica de les minidosis dels hotels i dels envasos monodosi en bars i restaurants —com els de quètxup, oli, sucre, sal o maionesa— s’aplicarà amb més marge, fins al gener del 2030. A partir d’aquell moment, aquests formats de plàstic d’un sol ús hauran de deixar pas a dispensadors fixats a la paret, ampolles grans de múltiples usos, sistemes a granel o materials alternatius que siguin menys nocius per al planeta. La idea és clara: reduir residus allà on fins ara el gest semblava petit, però la suma era enorme.
