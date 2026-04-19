BIOGRAFIA
La vida al cel d’un comandant viral
El pilot Ramon Vallès s’ha convertit en un fenomen didàctic a la televisió i les xarxes socials. Té 360.000 seguidors a Instagram a qui explica des de com funciona un avió fins a per què no cau fàcilment. Acaba de publicar un llibre on repassa la seva trajectòria.
La seguretat ho és tot, remarca el pilot. «És el pilar que suporta la nostra professió»
Toni Sust
Explica Ramon Vallès al llibre que acaba de publicar, ¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante (geoPlaneta, 2026) que recorda perfectament com quan ell era un nen era "fàcil" accedir a la cabina dels pilots "per admirar amb uns ulls com unes taronges tota aquella quantitat d’instruments". És alguna cosa, afegeix, que avui resulta inviable durant un vol, en què les portes blindades de les cabines recorden com els atemptats de l’11-S del 2001 ho van canviar tot.
Però més enllà de la barrera entre els passatgers i el comandant Vallès –ara, diu, els nens han de fotografiar-se a la cabina amb l’aparell ja a terra–, aquest fill de Piera i veí d’Igualada (l’Anoia), on viu, quan no vola, amb la seva dona, Margarita, amb qui ha tingut un fill i dues filles, continua disfrutant del seu treball, i de la seva tasca divulgativa sobre què és volar, tant en programes de televisió com a Instagram, on suma 360.000 seguidors a qui en els últims anys ha explicat com funciona un avió, per què no cau fàcilment i com d’important i millor és cada dia la seguretat en els vols.
"La resposta a la pregunta de per què soc pilot és el meu pare. Ell va ser la principal peça del trencaclosques de la meva vida", escriu Vallès a l’iniciar el llibre. El seu pare, Ramon com ell, va voler ser mecànic d’aviació. La mort prematura de Joan Vallès, l’avi del comandant, ho va impedir. Tocava ajudar i es va dedicar a la mecànica de cotxes, en què va prosperar. Però li va transmetre aquest interès al seu fill i li va permetre que volés, en tots els sentits, i així va ser com la família Vallès va posar un peu en l’aviació. No sense que la mare, que segueix viva, intentés sense èxit orientar el primogènit cap a la universitat per allunyar-lo del que considerava un ofici arriscat. Per ella, Vallès va estudiar tres anys Enginyeria Tècnica a Navarra abans de deixar-ho i centrar-se en la seva passió.
Format a l’Aeroclub Barcelona-Sabadell a partir de 1987, el 1998 va ingressar a Iberia. Dit així, en 16 paraules, el trajecte sembla fàcil, però com ell ho explica, no ho va ser tant. Però ho va aconseguir. Abans d’arribar a Iberia, Vallès va aconseguir feines ocasionals, com per exemple pilotar un petit reactor, un Cessna Citation, per a vols privats, en què un dia va portar Kirk Douglas des de Barcelona fins a Palma.
La seguretat
Com sol remarcar en els seus missatges a les xarxes i els mitjans de comunicació, la seguretat ho és tot per a ell: "És el pilar que suporta la nostra professió". Per això els accidents són una qüestió capital. Entre els aliens, destaca el bimotor de la Força Aèria Uruguaiana que el 1972 es va estavellar als Andes, i que llibres i pel·lícules han recreat. Però també Vallès va tenir un accident.
Al llibre ho explica en tercera persona, com si li fes vergonya. Va passar el 14 de maig de 1997, sent ell copilot en un avió turbohèlix. 34 passatgers. Madrid-Porto. A l’arribar, ell pilotava l’avió, va observar a la pista on havia d’aterrar uns banderins vermells que indicaven que allà no podia. Ja era massa tard per pujar i seguir volant, i només va poder fer un gir brusc a l’esquerra per evitar l’obstacle assenyalat. Aquesta part de pista estava en obres. "La roda dreta del tren principal es va arrencar i els pilots van perdre totalment el control de l’avió". Tot va acabar sense desgràcies personals. Un ensurt gegant.
