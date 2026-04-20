Successos
35 identificats i denúncies per drogues, aforament i irregularitats en un control policial en un local de Salou
L’operatiu es va executar durant la matinada de diumenge i va comptar amb l’actuació dels Mossos, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local
ACN
Un operatiu policial de seguretat ciutadana en un local de Salou, a la comarca del Tarragonès, ha acabat amb 35 persones identificades amb antecedents policials i tres persones citades a dependències de la Policia Nacional per infracció de la Llei d’estrangeria.
Paral·lelament, també es van aixecar tres denúncies administratives per tinença de substàncies estupefaents, tres per infraccions fiscals per venda de tabac, i tres per excés d’aforament a la terrassa, així com infraccions relacionades amb el consum de catximba a l’establiment.
L’operatiu es va desplegar la matinada de diumenge en un establiment del carrer Illes Balears, a prop del passeig marítim de la ciutat tarragonina. Hi van participar agents dels Mossos d’Esquadra de seguretat ciutadana i dels recursos operatius (ARRO), de la Guàrdia Civil, de la Policia Local i de la Policia Nacional.
