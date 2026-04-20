Al barri de Sant Roc
Albiol anuncia l'obertura el 2027 del primer menjador social municipal de Badalona després de mesos de crítiques per la gestió política del sensellarisme
El recurs, que servirà de refugi temporal en episodis de fred, oferirà 64 àpats diaris a persones derivades pels serveis socials locals
Albiol anuncia en un Ple extraordinari sobre sensellarisme i per sorpresa la creació d'un menjador social municipal a Badalona
Gerardo Santos
Després de mesos d'incertesa, l'Ajuntament de Badalona ha donat a conèixer la ubicació del primer menjador social municipal de la ciutat. Estarà situat al número 341 del carrer d'Alfons XIII (al barri de Sant Roc) i donarà servei a 32 persones en dos torns de menjars, els 365 dies de l'any, segons ha explicat aquest dilluns al matí l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol: "Fer un menjador social municipal no és una qüestió de dretes ni d'esquerres, sinó de sentit comú i sensibilitat social", ha declarat l'edil popular.
Malgrat que fa temps que el govern d'Albiol ja explicava que estava buscant un lloc a la ciutat per instal·lar-hi el menjador, el primer anunci oficial no va arribar fins a finals del mes de març. Albiol va aprofitar la celebració d'un Ple municipal extraordinari sobre pobresa i sensellarisme, arran de les morts de persones que dormen al carrer a la ciutat, per donar a conèixer els primers detalls de la iniciativa. Ho va fer brandant l'extensa documentació del projecte, just quan es debatia un dels punts de l'ordre del dia, el que precisament demanava la creació del menjador social a la ciutat.
Durant aquell Ple, l'alcalde va assegurar que el centre seria "100% municipal". Aquest dilluns, ha detallat que no serà el mateix Ajuntament qui gestionarà el menjador, sinó que se n'encarregarà "alguna entitat social", mitjançant algun tipus de fórmula que no ha estat detallada per l'alcalde. També se sabia, per exemple, que el servei s'ubicarà en un local de dues plantes i que disposarà d'una superfície total de 262 m² útils, "concebuts per garantir un servei funcional i adaptat a les necessitats dels usuaris". El pressupost aproximat del menjador és de 300.000 euros i el govern d'Albiol ha indicat que el nombre de places projectat respon a la intenció de "no crear un problema d'aglomeracions que afecti els veïns de l'entorn".
Per als veïns de Badalona
El menjador social "serà per als veïns de Badalona que els serveis socials derivin", ha assegurat Albiol. És a dir, hauran de ser persones empadronades a la ciutat de Badalona i que estiguin seguint el circuit marcat pels serveis socials municipals, que hagin demostrat estar en situació de vulnerabilitat: "Els veïns que no puguin posar un plat a taula", ha exemplificat la regidora de Serveis Socials, Maria del Carmen Expósito.
Entre les novetats presentades aquest dilluns, destaca el fet que el recurs servirà també, de manera estable, per donar refugi "a aquelles persones que viuen al carrer i que, per exemple, en episodis de fred (o si hi ha alguna urgència d'un altre tipus) necessitin un espai d'acollida". Aquesta problemàtica va ser motiu de debat local l'últim hivern, quan l'activació de l'operació fred per part del govern municipal va despertar les crítiques de l'oposició, que va assenyalar la falta de recursos la primera nit, així com altres deficiències en el servei.
Preguntat sobre aquest aspecte, el govern municipal no ha indicat quantes persones hi cabrien dormint al recinte, però sí que ha esmentat que si en l'última operació fred "tot just 10 persones van utilitzar el servei" com a màxim en una sola nit, aquest nombre de persones es podrien acollir sense problemes en el nou recurs. "Fins ara, en aquests casos s'obria un pavelló o un centre cívic, això forma part de la mediocritat que aquesta ciutat ha tingut durant anys, perquè no es pot anar improvisant i essent imaginatiu en aquestes situacions", ha lamentat Albiol.
Crítiques per la gestió del sensellarisme
La primera planta del recurs acollirà la cuina, un espai de descans i el menjador. La segona, un espai per a activitats o gestions per als usuaris, amb una sala d'ordinadors annexa a l'esmentat espai polivalent que es disposarà per als episodis de fred. Segons el calendari projectat per l'alcalde, el projecte s'aprovarà definitivament durant la primera quinzena del mes de juny, moment a partir del qual es podrà licitar. Les obres estan previstes per a principis de tardor i duraran entre quatre i sis mesos. "Durant el primer trimestre de 2027 el menjador social estarà en funcionament", ha previst l'edil.
Tanmateix, el tens clima polític arran de la gestió del sensellarisme a la ciutat va començar abans de l'última operació fred. L'anunci del tancament de Can Bofí Vell, l'únic alberg municipal per a persones sense sostre a la ciutat, va posar en alerta les entitats socials locals, i la preocupació va esclatar amb la desocupació de centenars de migrants que malvivien a l'antic institut B9, el desembre de 2025, i la posterior gestió dels desallotjats. "En els últims mesos, hem hagut d'aguantar lliçons de gairebé tothom", ha assegurat Albiol. "Les polítiques socials es poden fer o bé parlant i dient el que cal fer quan no es governa o bé parlant amb els fets, que és el que fa el govern de Badalona en aquests moments", ha assenyalat l'edil popular respecte a aquestes reclamacions.
Si bé el recurs anunciat aquest dilluns no substitueix Can Bofí Vell, Albiol ha insistit que el govern municipal continua buscant una alternativa, que en tot cas no seguiria el mateix model assistencial, sinó que respondria a estades més temporals: "Vam dir que buscaríem aquesta alternativa i ho estem fent, per tirar-ho endavant en aquest mandat com ens vam comprometre".
