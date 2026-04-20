Hospital de Bellvitge
Una nova tecnologia redueix a una hora el tractament d’una de les arrítmies cardíaques més freqüents
El servei de cardiologia de Bellvitge ja ha utilitzat la tècnica innovadora en 20 pacients, que han rebut l’alta entre 12 i 24 hores després de la intervenció
Patricia Martín
La fibril·lació auricular és l’arrítmia cardíaca més freqüent i es calcula que a Espanya afecta prop d’un milió de persones, amb una prevalença creixent a causa de l’envelliment de la població i de l’aparició de factors de risc com l’obesitat, la hipertensió, la diabetis o l’apnea del son. El problema és que aquesta alteració del ritme del cor multiplica el risc d’ictus i de complicacions cardiovasculars, com la insuficiència cardíaca, especialment en persones d’edat avançada. Així mateix, provoca palpitacions, marejos, dolor al pit o cansament extrem.
Els tractaments davant de la fibril·lació auricular són variats i solen combinar anticoagulants, medicaments antiarítmics i canvis en l’estil de vida, però en alguns casos cal fer una intervenció cardíaca per eliminar el focus que provoca l’arrítmia. En aquest escenari, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha començat a utilitzar una nova tecnologia que redueix a una hora el procediment i permet que els pacients rebin l’alta entre les 12 i les 24 hores després de la intervenció.
Es tracta d’un sistema basat en l’ablació per camp polsat (PFA, per les sigles en anglès), una tecnologia que utilitza impulsos elèctrics molt breus per actuar de manera selectiva sobre el teixit cardíac responsable de l’arrítmia. El sistema permet, a més, fer un mapatge tridimensional del cor per analitzar amb precisió les característiques del teixit cardíac abans de l’ablació. La tecnologia contribueix, al mateix temps, a reduir l’exposició a la radiació tant dels pacients com dels professionals, ja que disminueix la necessitat de fluoroscòpia durant el procediment.
«L’ablació per camp polsat permet actuar de manera molt precisa sobre el teixit cardíac que provoca l’arrítmia, amb un perfil de seguretat molt favorable», explica el doctor Ignasi Anguera, director de la Unitat d’Electrofisiologia i Arrítmies, que afegeix que els temps d’intervenció quirúrgica s’han anat reduint. Al principi, aquest tipus d’intervencions requerien quatre o cinc hores i amb la nova tecnologia el temps s’ha reduït a una hora.
Sense complicacions
A més, segons subratlla, no només és important la reducció dels temps, també és destacable la capacitat de mapatge que facilita la tecnologia, atès que «permet veure alhora l’activitat elèctrica del cor», cosa que contribueix a la seguretat de les intervencions. De fet, Bellvitge ja ha fet 20 procediments amb el nou sistema i no s’ha registrat cap complicació en els pacients, que han rebut l’alta entre les 12 i les 24 hores després de la intervenció.
Actualment, el procediment es fa amb anestèsia general, amb una actuació d’uns 30 minuts a l’aurícula esquerra del cor, però un dels avantatges potencials de la tecnologia és que es pot fer amb sedació conscient, cosa que agilita encara més la recuperació i és menys invasiu i més còmode per al pacient.
Bellvitge ha informat que l’equip d’Electrofisiologia de l’Hospital preveu fer prop de 100 procediments anuals amb aquesta tecnologia, una xifra que reflecteix la prevalença creixent de la fibril·lació auricular i la demanda creixent de tractaments menys invasius.
