Rescat contrarellotge
La balena geperuda encallada a Alemanya torna a nedar després d'alliberar-se pels seus propis mitjans al mar Bàltic
Tot i que les autoritats van abandonar la lluita pel cetaci, dos empresaris van impulsar una iniciativa per elevar la balena amb matalassos d'aire i transportar-la a aigües més profundes
EFE
La balena geperuda que feia tres setmanes que estava encallada a la costa alemanya del mar Bàltic, a la badia de Wismar, a l'estat federat de Mecklemburg-Pomerània Occidental, va tornar a nedar aquest dilluns després d'alliberar-se aparentment pels seus propis mitjans després que el nivell de l'aigua pugés uns 70 centímetres.
No obstant això, el cetaci, de 12,35 metres de llarg, 3,20 metres d'ample, 1,60 metres d'alt i amb un pes d'unes 12 tones, canvia constantment de direcció i necessita fer pauses freqüents, segons informen els mitjans.
Dijous de la setmana passada va començar un nou intent de salvar l'animal, una iniciativa privada de dos empresaris consistent a elevar la balena del llit marí amb l'ajuda de matalassos d'aire que encara no s'havia arribat a produir per transportar-la després sobre una lona entre dos pontons, i sempre escortada, amb un remolcador fins al mar del Nord, o fins i tot l'Atlàntic.
"L'esperança és l'últim que es perd"
"Ara es tracta d'acompanyar l'animal i que tingui la seva oportunitat. L'esperança és l'últim que es perd i, com vaig dir (...) de vegades les coses es resolen soles. (...) "Potser ja ni tan sols necessitem la lona", va dir en declaracions a la cadena ntv el ministre de Medi Ambient de Mecklemburg-Pomerània Occidental, Till Backhaus, que va donar les gràcies als dos impulsors d'aquesta iniciativa privada.
Va afegir que "aquests són, per ara, moments d'alegria", però "encara ens queda molt per arribar a la meta", va advertir.
Va recordar que segons els informes, la balena està malalta, fins i tot greu, i el seu estat de salut continua sent crític, tot i que "continua mostrant una vegada i una altra nous moviments i activitat".
El primer dia, els rescatistes, entre ells l'escriptor i ambientalista peruà Sergio Bambarén, autor, entre altres obres, d'"El delfín. Historia de un soñador" i que resideix a Tenerife, a les Illes Canàries, es van limitar a mantenir contacte amb la balena i a prendre mesures per protegir-la del sol i mantenir-la humida.
L'advocada Constanze von der Meden, de la iniciativa privada de rescat, havia explicat el cap de setmana que si la balena aconseguia alliberar-se per si mateixa, es posaria en marxa un pla B, consistent que embarcacions de la Societat Alemanya de Salvament Aquàtic (DLRG), que es trobaven a l'espera, guiessin el cetaci en cas que s'allunyés nedant, de manera que pogués ser conduït al mar del Nord i des d'allà, a l'Atlàntic.
Primer rescat fallit
La balena va aconseguir alliberar-se per primera vegada pels seus propis mitjans a finals de març, després que equips de rescat excavessin amb una draga un canal al banc de sorra on feia uns dies que estava atrapada a la badia de la ciutat alemanya de Lübeck, a l'estat federat de Schleswig-Holstein.
No obstant això, el cetaci va tornar a quedar encallat a la badia de Wismar, on malgrat aconseguir alliberar-se, mai no va arribar a abandonar la costa cap a aigües profundes i finalment va acabar encallat davant l'illa de Poel.
L'1 d'abril passat, autoritats i experts van anunciar que abandonaven la lluita pel cetaci, que consideraven infructuosa, per deixar-lo morir en pau, fins que va sorgir aquesta iniciativa privada.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut