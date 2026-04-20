Patrimoni modernista
Barcelona estabilitza d’urgència la Casa Tosquella del General Mitre
El consistori ha destinat uns 30.000 euros a noves obres de consolidació a la finca, adquirida el 2021 per convertir-la en un casal de gent gran. La rehabilitació segueix en fase de redacció després d’una primera proposta polèmica.
Meritxell M. Pauné
Els anys no passen debades per a la soferta Casa Tosquella. Aquesta torre modernista del 1889, catalogada amb el grau màxim en patrimoni català, va ser adquirida fa cinc anys per l’Ajuntament de Barcelona i necessita una profunda rehabilitació. L’elaboració del projecte arquitectònic va aixecar polèmica, va haver de refer-se i l’operació sencera porta retard. Mentre avancen els tràmits, la finca es deteriora i ha necessitat diverses actuacions d’emergència per evitar pèrdues irreversibles. L’última ha tingut lloc aquest hivern.
L’empresa municipal BIMSA va adjudicar al desembre via procediment d’urgència –sense concurs, per abreujar terminis– una sèrie de treballs a realitzar en el termini d’un mes. L’encàrrec ascendia a 26.545,66 euros, IVA inclòs, i el va assumir l’empresa Synergia Sicons. Fonts municipals detallen que la intervenció "s’ha centrat en la consolidació d’elements arquitectònics" com el cassetó d’accés a la coberta i l’ampit d’una de les parets mitgeres.
"També s’han instal·lat noves xarxes i diversos elements de protecció a les finestres", exposen. "En les pròximes setmanes es continuarà treballant en un pla de cales per continuar el seguiment de l’estat de l’estructura", agreguen. Més enllà de la mera conservació de l’immoble, s’han fet algunes tasques relatives a la transformació en equipament municipal.
Aprovació en un any
Així, s’ha fet caure una edificació annexa que hi havia al jardí, molt posterior a la casa i destinada a guardar eines. També s’ha suprimit un tram de mur perimetral, ja que la parcel·la estarà oberta al públic a tall de plaça verda. I, de passada, els operaris han retirat elements sense valor de l’última etapa com a habitatge. Com ha constatat EL PERIÓDICO, davant la porta principal reposaven la setmana passada a la intempèrie una nevera, diversos televisors, un matalàs...
La rehabilitació segueix en fase de redacció. El govern municipal diu que està treballant en el pla especial urbanístic i en els preparatius del projecte executiu, amb la previsió que el document que guia les obres estigui llest per ser aprovat abans que acabi el mandat, és a dir, d’aquí a un any com a màxim. L’objectiu és ara que la rehabilitació integral es materialitzi durant el mandat 2027-2031. Costarà més de tres milions d’euros, va estimar la tinenta d’alcalde i regidora de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, fa un any i mig al consell de barri del Putxet i el Farró.
Una part del retard s’explica per la polèmica generada per la proposta guanyadora del concurs d’arquitectura del gener de 2024, al qual es van presentar fins a 33 propostes. La Casa Tosquella es destinarà a casal per a persones grans, fet que implica incorporar un ascensor, unes escales adequades, lavabos adaptats i altres funcionalitats pràctiques. Tot plegat es durà a terme sense alterar la distribució interior original. La solució trobada pels guanyadors, els estudis Clara Solà-Morales i Metrònom, va ser annexar a la part posterior una façana que exercís de contenidor dels serveis moderns.
No obstant, l’estètica atrevida d’aquest volum afegit va indignar gestors i activistes pro patrimoni històric, que van impulsar un manifest de rebuig. El render de la proposta mostrava una vistosa façana ondulada i revestida de ceràmica turquesa, amb dues torretes d’aspecte medieval i una petita porta al mig, així com un coronament amb elements contemporanis blancs. Taparia la cara menys noble de la finca, però seria la més visible a l’estar encarada a la ronda del General Mitre. L’entrada principal és al carrer Vallirana.
Redisseny més discret
El consistori va mirar d’apaivagar els ànims i va prometre que replantejaria el disseny amb els autors i que la Generalitat donaria el vistiplau abans d’iniciar-se les obres. El juliol passat, els arquitectes guanyadors del concurs van publicar a Instagram imatges d’una maqueta en què s’aprecien alguns canvis, la majoria encara no anunciats públicament.
La nova façana suavitza les dues torretes i l’ondulació inicial, de manera que té un aspecte menys monumental. Podrà ser més baixa, a l’acordar la Generalitat i l’Ajuntament que la teulada no sigui transitable. I també s’escurça per la dreta per deixar veure el perfil original de la casa, que ja no queda tan tapada. A més, el coronament del render desapareix de la maqueta, que tampoc mostra colors. El novembre del 2025 el districte va convocar els impulsors del manifest crític i els va ensenyar les noves imatges. "A mi continua sense agradar-me, perquè els murs amb tanta personalitat continuen menjant-se la casa, no es veurà des de Mitre", lamenta Maria-Cruz Santos, del grup promotor del text. El mes que ve tenen cita novament per fer seguiment d’avenços. "Ens havien dit que començarien les obres el setembre del 2025", assenyala Santos a aquest diari. Això sí, avala la supressió de la caseta auxiliar del jardí, ja que "no tenia valor i generava problemes de brutícia", afegeix.
