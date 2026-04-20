Nova ordenança
Barcelona comença avui a multar amb fins a 100€ per aparcar motos a les voreres a Sants: aquestes són les zones més vigilades
La Guàrdia Urbana inicia una campanya sancionadora després de rebre nombroses queixes veïnals en zones concretes del districte
El Periódico
Des d'aquest dilluns, 20 d'abril, aparcar malament la moto al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona tindrà conseqüències econòmiques. La Guàrdia Urbana ha començat a imposar multes de fins a 100 euros als barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, on s'han rebut diverses queixes veïnals per motos estacionades a les voreres que dificulten el pas dels vianants.
La campanya va començar dilluns passat, 13 d'abril, amb una primera fase informativa en què, segons el consistori, es van desplegar informadors a la via pública per avisar els conductors i repartir material informatiu a porteries i a les mateixes motos. Aquesta setmana, no obstant això, ha passat a la fase sancionadora.
Zones amb més queixes veïnals
La campanya sancionadora s'allargarà fins diumenge, 26 d'abril, i se centra en els següents carrers i places, on l'ajuntament afirma que s'han detectat més incidències: Mercat de Sants, la plaça de la Farga, la plaça d'Osca, els carrers d'Olzinelles, del Consell de Cent, del Rector Triadó i de Melcior de Palau.
A més, l'ajuntament ja ha anunciat que aquesta campanya s'estendrà pròximament a altres barris del districte com el Poble-sec i la Marina.
Motius de sanció i imports
Amb l'entrada en vigor d'aquesta segona fase, aquestes són les multes previstes:
Sancions de 50 euros:
- Per aparcar en voreres de menys de 3 metres d'amplada, o de menys de 6 metres si la moto no està en paral·lel a la calçada.
- Per obstaculitzar l'accés als contenidors d'escombraries.
Sancions de 100 euros:
- Per aparcar en voreres d'accés a escoles i hospitals.
- Per estacionar en passos de vianants.
- Per ocupar carrils bici o espais al costat d'aparcaments de bicicletes.
Nova ordenança de circulació
Des de l'ajuntament informen que aquesta campanya es basa en la nova Ordenança de circulació, vigent des del passat mes de febrer, que prohibeix explícitament estacionar motos en voreres d'entorns escolars i sanitaris i estableix un règim sancionador més clar, que també afecta patinets elèctrics i bicicletes.
Així mateix, des del consistori subratllen que aquesta actuació també forma part del Pla Endreça municipal, i recorden que les voreres s'han de reservar "als més vulnerables i nombrosos", és a dir, els vianants.
Com a mesura complementària, el consistori assenyala que en els últims anys s'han habilitat unes 2.500 places d'aparcament per a motos a la calçada a tota la ciutat.
