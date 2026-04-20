Un ferit
Descarrila un tramvia després de xocar amb un camió a Sant Just Desvern
Una persona ha estat traslladada a l’Hospital Moisès Broggi després de l’accident, que ha obligat a interrompre el servei del TRAM
Gisela Macedo
Un accident entre un tramvia i un camió a Sant Just Desvern (Barcelona) ha deixat una persona ferida i ha obligat a interrompre el servei del Trambaix durant una mica més de dues hores aquest dilluns al matí.
El xoc s’ha produït poc abans de les 10.15 hores a la confluència de la Carretera Reial amb l’avinguda de la Indústria, al costat de l’emblemàtic edifici Walden 7. La col·lisió entre tots dos vehicles ha provocat el descarrilament d’un dels mòduls del tramvia, han informat fonts de TRAM a aquest diari.
Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han atès una persona ferida. Posteriorment, ha estat traslladada a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. De moment, es desconeix la gravetat de les lesions.
Com a conseqüència de l’accident, el servei de la línia T3 del tramvia ha quedat tallat entre les parades de Montesa (Esplugues de Llobregat) i Consell Comarcal (Sant Just Desvern). Cap a les 12.30 hores, el servei s’ha restablert, tot i que amb alteracions en la freqüència de pas a les línies T1, T2 i T3, segons ha informat TRAM.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»