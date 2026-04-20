Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Un ferit

Descarrila un tramvia després de xocar amb un camió a Sant Just Desvern

Una persona ha estat traslladada a l’Hospital Moisès Broggi després de l’accident, que ha obligat a interrompre el servei del TRAM

Tramvia al costat de l'edifici Walden 7 de Sant Just Desvern / Ajuntament de Sant Just Desvern

Gisela Macedo

Barcelona

Un accident entre un tramvia i un camió a Sant Just Desvern (Barcelona) ha deixat una persona ferida i ha obligat a interrompre el servei del Trambaix durant una mica més de dues hores aquest dilluns al matí.

El xoc s’ha produït poc abans de les 10.15 hores a la confluència de la Carretera Reial amb l’avinguda de la Indústria, al costat de l’emblemàtic edifici Walden 7. La col·lisió entre tots dos vehicles ha provocat el descarrilament d’un dels mòduls del tramvia, han informat fonts de TRAM a aquest diari.

Mapa de Sant Just Desvern, Barcelona.

Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han atès una persona ferida. Posteriorment, ha estat traslladada a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. De moment, es desconeix la gravetat de les lesions.

Com a conseqüència de l’accident, el servei de la línia T3 del tramvia ha quedat tallat entre les parades de Montesa (Esplugues de Llobregat) i Consell Comarcal (Sant Just Desvern). Cap a les 12.30 hores, el servei s’ha restablert, tot i que amb alteracions en la freqüència de pas a les línies T1, T2 i T3, segons ha informat TRAM.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents