Tancarà durant un any el passadís que connecta l'L1 i l'L5 a plaça de Sants

Cada dia utilitzen aquest enllaç unes 15.000 persones, que fins a la primavera del 2027 hauran d’anar per l’exterior o bé fer l’intercanvi en altres estacions de la xarxa

L'estació de metro de la Plaça de Sants està en obres des d'el mes de febrer passat. / ELISENDA PONS / EPC

Glòria Ayuso

Barcelona

El passadís d’enllaç entre l'L1 i l'L5 a plaça de Sants tancarà a partir del pròxim dilluns 27 d’abril i durant tot un any, fins a la primavera del 2027, per les obres d’accessibilitat de l’estació.

Cada dia laborable es produeixen a l’intercanviador de plaça de Sants prop de 12.000 intercanvis entre les línies vermella i blava del metro de persones que caminen per aquest passadís. Per poder fer l’intercanvi de línia, durant el pròxim any els usuaris hauran d’anar per l’exterior o bé fer l’intercanvi en altres estacions de la xarxa. Segons la Conselleria de Territori, encarregada de les obres, "el tancament del passadís d’enllaç és una mesura indispensable per poder executar l’eixamplament d’aquest espai i adaptar-lo a persones amb mobilitat reduïda".

30 mesos d’obres

Les obres d’adaptació van començar al febrer. Els treballs, amb una inversió de 15,2 milions d’euros, consisteixen en l’adaptació de l’estació de l'L5 per a persones amb mobilitat reduïda.

El termini d’execució de totes les obres és de 30 mesos. A més de l’adaptació del passadís que tancarà el pròxim dilluns, també inclouen l’ampliació i reforma del vestíbul actual i la instal·lació d’una nova barrera tarifària; així com l’ampliació de les andanes; la incorporació de tres nous ascensors, un que connectarà el vestíbul amb el carrer i dos per connectar el vestíbul amb cadascuna de les andanes i el passadís d’intercanvi amb l'L1. Així mateix, s’eixamplaran les escales i s’ampliarà l’accés a plaça de Sants.

Tres estacions i 110 milions

En una segona fase, s’executarà la millora de l’accessibilitat de l’estació de l'L1 de plaça de Sants, el projecte de la qual està en aquests moments en redacció. Paral·lelament, la Generalitat i l’Ajuntament també estan redactant el projecte que definirà la futura urbanització de la superfície de la plaça de Sants.

Notícies relacionades

La xarxa de metro de l’àrea de Barcelona té adaptades 157 estacions, el 96% de totes les que conformen el suburbà. Només en falten per adaptar tres estacions: les de Verdaguer de l'L5, la de plaça de Sants de l'L1 i les d’Urquinaona de les línies L1 i L4, els projectes de les quals s’estima que requeriran una inversió de 110 milions d’euros.

  1. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
  2. Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
  3. L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
  4. El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
  5. Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
  6. Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
  7. Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
  8. Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»

Cardona ajusta el cànon d'aigua, amb tarifes menors per als consums més baixos

CCOO convoca vaga a les estacions de servei de tot l'Estat el 30 d'abril al migdia i el 3 de maig durant tota la jornada

La justícia dona la raó a un manresà a qui la SAREB li va vendre un local però li'n va escripturar un altre

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Detingut un professor de primària a Santa Coloma de Gramenet amb més de 100.000 arxius pedòfils

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Descarrila un tramvia després de xocar amb un camió a Sant Just Desvern

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

