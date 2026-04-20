Per obres
Tancarà durant un any el passadís que connecta l'L1 i l'L5 a plaça de Sants
Cada dia utilitzen aquest enllaç unes 15.000 persones, que fins a la primavera del 2027 hauran d’anar per l’exterior o bé fer l’intercanvi en altres estacions de la xarxa
Glòria Ayuso
El passadís d’enllaç entre l'L1 i l'L5 a plaça de Sants tancarà a partir del pròxim dilluns 27 d’abril i durant tot un any, fins a la primavera del 2027, per les obres d’accessibilitat de l’estació.
Cada dia laborable es produeixen a l’intercanviador de plaça de Sants prop de 12.000 intercanvis entre les línies vermella i blava del metro de persones que caminen per aquest passadís. Per poder fer l’intercanvi de línia, durant el pròxim any els usuaris hauran d’anar per l’exterior o bé fer l’intercanvi en altres estacions de la xarxa. Segons la Conselleria de Territori, encarregada de les obres, "el tancament del passadís d’enllaç és una mesura indispensable per poder executar l’eixamplament d’aquest espai i adaptar-lo a persones amb mobilitat reduïda".
30 mesos d’obres
Les obres d’adaptació van començar al febrer. Els treballs, amb una inversió de 15,2 milions d’euros, consisteixen en l’adaptació de l’estació de l'L5 per a persones amb mobilitat reduïda.
El termini d’execució de totes les obres és de 30 mesos. A més de l’adaptació del passadís que tancarà el pròxim dilluns, també inclouen l’ampliació i reforma del vestíbul actual i la instal·lació d’una nova barrera tarifària; així com l’ampliació de les andanes; la incorporació de tres nous ascensors, un que connectarà el vestíbul amb el carrer i dos per connectar el vestíbul amb cadascuna de les andanes i el passadís d’intercanvi amb l'L1. Així mateix, s’eixamplaran les escales i s’ampliarà l’accés a plaça de Sants.
Tres estacions i 110 milions
En una segona fase, s’executarà la millora de l’accessibilitat de l’estació de l'L1 de plaça de Sants, el projecte de la qual està en aquests moments en redacció. Paral·lelament, la Generalitat i l’Ajuntament també estan redactant el projecte que definirà la futura urbanització de la superfície de la plaça de Sants.
La xarxa de metro de l’àrea de Barcelona té adaptades 157 estacions, el 96% de totes les que conformen el suburbà. Només en falten per adaptar tres estacions: les de Verdaguer de l'L5, la de plaça de Sants de l'L1 i les d’Urquinaona de les línies L1 i L4, els projectes de les quals s’estima que requeriran una inversió de 110 milions d’euros.
