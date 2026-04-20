Regularització extraordinària
"He dormit a terra": milers de persones fan cua a L'Hospitalet per obtenir la documentació per regularitzar-se
L'ajuntament preveu atendre aquest dilluns unes 2.000 de les 27.000 persones en situació irregular que calculen que fan vida a L'Hospitalet
"El que volem és feina", afirma un dels estrangers que ha passat la nit a la intempèrie per assegurar-se l'atenció
Pau Lizana Manuel
Les llargues cues, vetlles nocturnes, confusió i un cert desbordament han marcat el primer dia de posada en marxa de l'oficina de La Farga de L'Hospitalet, on s'ha centralitzat tota l'atenció relacionada amb aquest procés extraordinari, pas previ a la posterior presentació dels papers, sigui de forma telemàtica o a les oficines habilitades a partir d'aquest dilluns a Correus i Seguretat Social. A primera hora del matí, abans de l'obertura prevista per a les 10.00 hores, l'Ajuntament calculava que 3.000 persones ja estaven fent cua. Tot i que en un principi es pensava que es podria atendre només a 1.500, la fluïdesa dels tràmits ha permès que a mitja tarda s'haguessin gestionat ja 1.050 casos, i que per al final del dia s'hagin pogut obtenir els documents una mica més de 2.000 persones. L'oficina estarà oberta fins al pròxim 30 d'abril i preveu atendre uns 27.000 immigrants.
La por de quedar-se fora de la mesura, però, ha estat palpable entre els que esperaven al costat de la Farga. "He dormit a terra", afirma Edgar Hernández, barber hondureny que va arribar a Espanya fa dos anys i que ha estat el primer a accedir a les instal·lacions. "Cap a les tres de la matinada hi ha hagut un grup molt gran de gent que gairebé em passa per sobre... Ens hem jugat la vida, però valdrà la pena", afegeix Edgar, que, com tants altres, espera deixar de treballar en negre.
L'Hospitalet preveu que a la ciutat es regularitzin prop de 27.000 persones
Moltes de les persones que han passat la nit fent cua ho han fet en va. Alguns per desconeixement i altres per desesperació, s'han desplaçat fins a L'Hospitalet provinents d'altres municipis. Quan la megafonia del recinte ha avisat que, tal com està previst, només es tramitaria l'informe de vulnerabilitat i el volant d'empadronament de les persones que ja consten al padró de la segona ciutat de Catalunya, no són pocs els que han abandonat la fila. "És important que tothom vagi al municipi on està empadronat, si no el sistema col·lapsarà", ha advertit la tinenta d'alcaldia de L'Hospitalet, Laura García Manota.
Escaldada dels advocats
A més, persones com Janie Keiko, han arribat confoses amb la documentació amb la tramitació que podrien dur a terme al recinte. "Em van dir que aquí ja em donen el certificat de la regularització", explica erròniament Keiko, que de moment no ha agafat cita prèvia per tramitar definitivament els documents a alguna oficina de Correus o de la Seguretat Social. Ella volia haver fet el tràmit amb un advocat d'Estrangeria, però després de tres intents poc reeixits per recórrer a assessorament legal, va deixar de confiar. "Ens han tret els diners i no ens han aconseguit res", lamenta.
"Em van dir que aquí ja em donaven el certificat de la regularització", explica, erròniament, Janie Keiko, peruana de 36 anys
Després de pagar una entrada de 200 euros per persona perquè comencés els tràmits, aquesta peruana explica que el seu últim lletrat els obligava pel seu compte a informar-se on i com hauria de tramitar-se el permís. "Se suposa que ell era l'expert", lamenta Keiko, que ha acabat optant per intentar accedir a la mesura pels seus propis mitjans.
Més sort ha tingut amb la seva representació legal Suli Eneida Vargas, una hondurenya que ha vingut per aconseguir el seu informe de vulnerabilitat. "Vaig anar buscant-lo amb serveis socials, però no ho vaig aconseguir fins ara", explica aquesta dona, que porta tres anys a Espanya. Ara que sap que l'Ajuntament de L'Hospitalet l'emet en aquestes oficines d'atenció centralitzades, té la certesa que accedirà a la mesura. "Treballo amb uns advocats molt recomanats que ja m'han aconseguit cita prèvia per lliurar els documents", assegura Vargas, que s'ha gastat uns 400 euros per l'assessoria legal.
15 hores d'espera
Aquells que sí que tenien clar quina documentació emetia l'Ajuntament de L'Hospitalet a la Farga, no s'ho han pensat dues vegades a l'hora de passar la nit fora per ser dels primers a aconseguir la documentació. Juan, colombià que resideix a Espanya des de fa un any, també va arribar a les instal·lacions el diumenge a les deu de la nit. "Per no quedar-nos fora, portem unes 15 hores", relata Juan, que espera acreditar el seu certificat del padró per poder lliurar-lo. "El que volem és feina", resumeix, abans que l'ampli dispositiu de Policia Local i Protecció civil li doni pas a l'interior del recinte.
També feina regular busca Aida Leticia Achás, natural d'Honduras i que fa set mesos va arribar a Catalunya per reunir-se juntament amb els seus fills i nets, que ja portaven uns anys al país. "Fins ara la vida ha estat tranquil·la, cuidant dels meus nets, ara espero poder aconseguir una feina per ajudar a casa", afirma, després de passar la nit a la intempèrie asseguda en una cadira plegable.
"Espero que això serveixi perquè qui vulguin aportar en aquest país ho puguin fer de forma tranquil·la"
Un dels documents més sol·licitats és l'informe de vulnerabilitat, necessari per acreditar la integració social quan no es compta amb una oferta de feina ni es va a treballar pel seu propi compte. Precisament aquest matí a L'Hospitalet Marco Vinícius ha estat un dels primers a sortir de l'oficina de la Farga amb aquest document.
Aquest jove músic del nord del Brasil porta prop de dos anys intentant fer vida a Espanya. "Toco al metro, dono classes... Però arriba un moment en què necessites una mica d'estabilitat", reflexiona el brasiler, que portava des de les 23 hores d'aquest diumenge esperant per entrar. "Crec que faltava una mica d'informació, crec que quan la megafonia va avisar que només s'atendria gent empadronada a L'Hospitalet tres quartes parts de la gent se'n va anar", narra. "Espero que això serveixi perquè tothom que vol venir a aquest país a aportar pugui fer-ho tranquil·lament", sentencia amb un somriure.
Hostaleria i cures a ancians
Un dels qui segurament haurà de tornar demà dimarts és Kayi, que s'ha posat a la cua cap a les dotze del migdia. Nascut a Brazzaville, la capital de la República del Congo, porta 10 anys a Europa i no ha tingut possibilitat de regularitzar-se amb anterioritat. "La vida en general ha estat dolenta", reflexiona aquest congolès sobre la dècada que porta fora del seu país.
Explica que ha hagut d'alternar treballs de cures a gent gran per poder trobar un habitatge amb feines precàries a l'hostaleria per sortir al pas. Ara, espera poder aconseguir l'informe de vulnerabilitat i poder treballar legalment. Kayi agraeix que els Serveis Socials de L'Hospitalet l'hagin assessorat en tot moment. "He vingut aquí perquè la treballadora social m'ho ha dit aquest matí", explica.
