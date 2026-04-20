L’envelliment de gossos i gats dispara les morts per càncer en els animals de companyia: «Els tumors que no es veuen a simple vista no se solen diagnosticar»
José Rodríguez Torres és un dels principals autors del registre més gran de tumors en mascotes, creat per un equip de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària al costat de la Universitat de Liverpool (Regne Unit)
Explica que, en medicina veterinària, hi ha una associació positiva entre l’esterilització i els diferents tipus de càncer
Nieves Salinas
L’envelliment de les mascotes ha convertit el càncer en una de les causes més freqüents de mortalitat en gossos i gats. «A nivell poblacional, representa una problemàtica similar a la que representa per als humans», explica a EL PERIÓDICO el veterinari José Rodríguez Torres. Investigador de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, és un dels principals autors de la base de dades més gran del mónsobre tumors canins i felins –amb més d’un milió de registres– creada recentment amb el Grup de Ciència de Dades Veterinàries de la Universitat de Liverpool (Regne Unit).
Amb dades de l’Associació Americana de Medicina Veterinària, almenys un de cada quatre gossos i gats desenvoluparà algun tipus de càncer al llarg de la seva vida. En el cas dels gossos, els tumors són responsables de prop del 47% de les morts, mentre que en gats representen al voltant del 32% de morts, segons la Societat Veterinària del Càncer.
Doctor en Ciències Veterinàries, Rodríguez Torres va realitzar la seva tesi doctoral en Epidemiologia del Càncer Caní, a les Canàries. En el treball de l’equip que ha creat el registre de tumors en mascotes s’inclou un article seu titulat ‘Epidemiologia de quatre tumors canins principals al Regne Unit: informació d’un registre nacional de patologia amb perspectives d’oncologia comparativa’.
Pell i càncer de mama, els visibles
«A nivell global, els tumors de cèl·lules grasses (lipomes) i de mastòcits (mastocitomes) són els tumors més freqüentment diagnosticats en gossos. En gats, són més freqüents els carcinomes de cèl·lules escatoses i els limfomes. Per sexe, els tumors de mama són també ‘bastant freqüents’ tant en gosses com en gates», assenyala. Amb una precisió: «Els que ens dediquem a estudiar l’epidemiologia hem d’assumir sempre un problema d’infradiagnòstic. Hem d’assumir que en medicina veterinària no tots els tumors es diagnostiquen.
Això passa, fonamentalment, per dos motius: «En medicina humana, tots els tumors, si així ho determinen els metges, s’extirpen per analitzar-los i es reporten als Serveis d’Epidemiologia de Salut Pública. I per a aquells tumors que no es veuen –pròstata, recte, mama en primers estadis–, hi ha programes de detecció precoç per detectar-los com més aviat millor».
Però, precisa, en medicina veterinària, «normalment els tumors que no es veuen a simple vista, no se solen diagnosticar. Per això, els més diagnosticats són els de pell o els de mama. No perquè sapiguem del cert que són els més freqüents, sinó perquè es visibilitzen i el tutor de l’animal els pot veure a simple vista».
Limitacions econòmiques
El segon motiu de l’infradiagnòstic són «les limitacions econòmiques que pugui tenir el tutor (l’amo) a l’hora d’afrontar una cirurgia per extirpar el tumor, la posterior anàlisi, etcètera, amb la qual cosa hi haurà tumors que, simplement, no s’extirpin», admet.
El registre de tumors creat pels investigadors «és important precisament perquè mirem de minimitzar l’impacte d’aquesta falta d’informació. Cert és que continuem sense poder saber del cert quants tumors desenvolupen els nostres gossos i gats, però tenim eines (la xarxa SAVSNET, esmenta) que ens permeten treballar amb una enorme quantitat de dades (big data) a escala nacional».
Base genètica
¿Quina informació es pot obtenir d’aquestes dades i en què ajudarà, per exemple, en la recerca del càncer humà? Rodríguez Torres respon: «El càncer és una malaltia, o més aviat un conjunt de malalties, de base genètica. I part d’aquesta genètica és compartida entre nosaltres i les nostres mascotes. Si esbrinem quins mecanismes genètics i quins gens estan involucrats en l’aparició de cert tipus de càncer en un gos, aquest coneixement podria ser útil, en una mesura o una altra, per esbrinar sobre aquest mateix càncer en persones».
«Els nostres gossos i gats beuen la mateixa aigua que nosaltres, respiren el mateix aire i pateixen trastorns crònics que predisposen per al càncer com el sedentarisme i l’obesitat»
A més, parla del component ambiental. L’entorn és fonamental a l’hora d’augmentar les probabilitats que un tumor aparegui abans o després. «Els nostres gossos i gats beuen la mateixa aigua que nosaltres, respiren el mateix aire i pateixen trastorns crònics predisposats per al càncer com el sedentarisme i l’obesitat», explica.
Entendre com l’ambient afavoreix l’aparició de càncer en gossos i gats pot donar pistes sobre com hem d’actuar els humans per tenir un entorn més saludable: «Per posar un exemple, el fum de tabac és un factor de risc de càncer de pulmó, tant en humans com en gats», cita.
L’esterilització
Les primeres anàlisis del registre en què ha participat Rodríguez Torres han plantejat la qüestió de com l’esterilització pot influir en el risc de certs tipus de càncer. «Hi ha una associació positiva entre l’esterilització i els diferents tipus de càncer investigats i es manté, fins i tot, quan comparem animals dins de la mateixa franja d’edat, cosa que ens diu que l’efecte no s’explica simplement perquè els gossos castrats siguin més grans. També és veritat, com diem en el nostre article que, almenys a Anglaterra, els gossos castrats solen visitar més el veterinari que els que no ho estan, cosa que també podria explicar en part les troballes observades».
«És a dir, està clar que els òrgans sexuals (articles i ovaris) no només tenen finalitats reproductives, ja que produeixen hormones que tenen papers molt rellevants en la fisiologia normal dels animals (tant nostra com de les nostres mascotes) i, per tant, eliminar aquests òrgans mitjançant castració pot tenir conseqüències negatives a llarg termini», abunda l’investigador.
«El correcte i assenyat», apunta, és abordar el tema de l’esterilització «d’una manera àmplia i assossegada amb el nostre veterinari i no amb altres tutors del parc o amb el dependent de la botiga on comprem el pinso. Però en termes de salut animal, el nostre veterinari és la persona més autoritzada per aconsellar-nos».
